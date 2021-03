"Hotel Paradise": Tak kilka lat temu wyglądała Nathalia! Mamy nagranie! Podobna? 

W 3. edycji "Hotelu Paradise" poznaliśmy już wiele piękności, a niedawno do grona pięknych uczestniczek dołączyła Nathalia Fok, która rozpaliła zmysły panów do czerwoności. 26-latka od zawsze zachwycała swoją urodą - mamy jej nagranie sprzed kilku lat! Zobaczcie, czy bardzo się zmieniła!

"Hotel Paradise": Jak kiedyś wyglądała Nathalia?

Nathalia Fok do "Hotelu Paradise" weszła tanecznym krokiem. Swoją przygodę w show rozpoczęła od nauki tańca, do której zaangażowała wszystkich panów z hotelu. Po odbytej lekcji musiała zdecydować, czy zwiąże się z najlepszym czy z najgorszym tancerzem. Wybór padł na Marcina, który jest zafascynowany swoją nową partnerką i wygląda na to, że razem tworzą bardzo zgrany duet.

Nathalia podbiła również serca fanów show. Wszyscy zachwycają się jej zgrabną figurą, pięknymi lśniącymi włosami i hipnotyzującymi oczami. Nic w tym dziwnego, w końcu Nathalia brała udział w wyborach Miss Małopolski i udało jej się nawet zakwalifikować do finałowej grupy. Była studentką kosmetologii, a ponadto prowadzi agencję oprawy artystycznej.

Piękna uczestniczka "Hotelu Paradise" jest również związana z modelingiem. Już kilka lat temu brała udział w dużych projektach związanych z tą branżą. Udało nam się znaleźć nagranie z 2019 roku, na którym główną gwiazdą jest właśnie Nathalia. Sami spójrzcie, jak wtedy wyglądała! I jak oceniacie? Bardzo się zmieniła?

A tak Nathalia wygląda dziś. Dostrzegacie różnice?