"Hotel Paradise 3": Nowy uczestnik grał w "M jak miłość" i "Ojcu Mateuszu"! Kim jest Maurycy Sas-Uhrynowski?

Maurycy Sas-Uhrynowski dołączył do "Hotelu Paradise"! W trzeciej edycji hitu TVN7 pojawił się kolejny uczestnik, którego widzowie mieli okazję zobaczyć już w innych telewizyjnych produkcjach. Czy Maurycy znajdzie wielką miłość w "Hotelu Paradise"? Kim jest nowy uczestnik show?

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" okazało się, że do programu dołącza kolejny przystojniak. W show zadebiutował 24-letni Maurycy Sas-Uhrynowski. Pochodzi z Warszawy.

Lubi wychodzić ze swojej strefy komfortu i stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Uwielbia podróże i wyzwania - skakał z helikoptera do jeziora, pływał 7 metrów pod wodą. Uprawiał kilkanaście dyscyplin sportowych, m.in. zapasy, boks, narty, tenis, skoki do wody, capoeira, tenis stołowy. Zawodowo cały czas szuka swojej drogi. Na co dzień: siłownia, dziewczyny, podróże, nauka, doskonalenie siebie i imprezy. A z kim lubi imprezować? Z przyjaciółmi i z… babcią! Mistrz głębokich rozmów i tęgich rozkmin. Potrafi przegadać z kobietą w łóżku całą noc - czytamy o Maurycym.