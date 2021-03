Kiedy już po ostatnim Rajskim Rozdaniu emocje zdążyły nieco opaść, uczestnicy byli pewni, że ten, kto teraz wejdzie do programu będzie musiał naprawdę stawać na rzęsach, by rozbić którąś z par. Cóż, nie mogli bardziej się przeliczyć. Do "Hotelu Paradise 3" właśnie wkroczył kolejny przystojniak i choć pozostali są jeszcze niczego nieświadomi, okazuje się, że namiesza on jak nikt! Kim jest Maurycy? Trzy z pań już zastanawiają się nad zmianą swoich par!

"Hotel Paradise 3": Maurycy namiesza w związkach uczestników

Ten dzień dla uczestników "Hotelu Paradise 3" przepływał naprawdę spokojnie, aż dziwne, że nikt z nich nie pomyślał, że jest za spokojnie. Pary dostały kolejne zadanie i każdy duet musiał udać się na szczerą rozmowę w cztery oczy, która zarówno paniom, jak i panom, dała sporo do myślenia. Nie wiedzieli jednak, że ich odpowiedzią przygląda się ktoś jeszcze!

Okazało się, że wszystko widzi i słyszy Maurycy - nowy uczestnik, którego pozostali jeszcze nie mieli okazji spotkać. Jak widać w "Hotelu Paradise 3" ściany naprawdę mają uszy. Kiedy już wszystko pary zdążyły się nagadać, a Maurycy zdobył wszelkie istotne informacje - wynikające również z ich mowy ciała, okazało się, że to utworzy zupełnie nowe pary w programie i będzie mógł wybrać partnerkę dla siebie! Czyj związek postanowi rozbić i która z dziewczyn najbardziej jest w jego guście? Biedni uczestnicy nie mają o niczym pojęcia, a trzy uczestniczki już nie mogą się doczekać, aż poznają kogoś nowego! Kto powinien czuć się zagrożony?

Luiza, Ola i Nathalia raczej nie zostaną długo przy swoich obecnych partnerach. Choć Dawid i Ola zawarli pakt, ona już nie wierzy w jego szczere intencje, a on nie kryje się z tym, że ich znajomość nie potoczy się w romantycznym kierunku. Relacja Marcina i Natalii wydaje się coraz bardziej jednostronna, a ona też nie ukrywa, że czeka jeszcze na nowe ciacho. Co z Luizą i Sebastianem? Ten sam strzelił sobie w stopę, mówiąc swojej parze, że ma ją za "ziomalkę". Co więcej, podczas przysłuchiwania się rozmowom uczestników, to właśnie Luiza wpadła najbardziej Marcelowi w oko...

W którym związku namiesza nowy uczestnik i czy postanowi rozbić pary, które są najmocniejsze? Jedno jest pewne, chłopaki już powinny zacząć się bać tego przystojnego bruneta.

Oto nowy uczestnik w "Hotelu Paradise 3": Maurycy Sas-Uhrynowski. Kim jest? W mediach pojawiły się informacje, że jest modelem i aktorem, który ma na koncie udział w takich serialach jak "Na wspólnej" czy "Ojciec Mateusz"! Brał też udział w konkursie Mister Polski 2019, ale jeszcze jako Maurycy Kostmanowicz.

Maurycy przyjaźni się z Jasperem Sołtysiewiczem, gwiazdorem "Barw szczęścia" oraz Marcinem Dubielem.

Simon i Krystian pożegnają się ze swoimi partnerkami? Niewykluczone, że Maurycy postanowi rozbić najmocniejsze pary w programie.

Luiza nie ukrywa, że ma zamiar traktować Sebastiana równie ziomalsko, jak on ją. Wygląda na to, że jeżeli nowy uczestnik będzie chciał ją odbić, ta wcale nie będzie miała nic przeciwko.