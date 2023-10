Kara i Marcin z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" to najlepszy dowód na to, że w programie typu reality show można odnaleźć miłość na dłużej niż kilka miesięcy. Jak wygląda ich związek teraz? O tym opowiedziała nam Kara! Sielanka?

Ich związek w "Hotelu Paradise 3" narodził się w dość burzliwej atmosferze. Marcin w trakcie show zostawił Natalię i związał właśnie z Karą. Wszyscy myśleli, że to chwilowy romans, jednak para udowodniła, że łączy ich prawdziwa miłość! Tak jest do teraz, o czym opowiedziała nam partnerka Grajoszka:

Zakochałam się i to tak mocno! Relacja tylko idzie do góry i dbamy o to, żeby było dobrze! Zamieszkaliśmy już dawno i świetnie nam idzie - mówi nam Kara.