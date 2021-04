Kiedy Maurycy pojawił się w "Hotelu Paradise 3" od razu stworzył parę z Luizą, odbijając ją z objęć Sebastiana. I choć jego przygoda w programie nie trwała zbyt długo, wygląda na to, że zdążył zawrócić Luzie w głowie na dobre. Trudno zapomnieć, że kiedy po raz pierwszy go zobaczyła, powiedziała dziewczynom, że do hotelu w końcu przyszedł ktoś, kto jej się podoba!

Czy po programie faktycznie zrodziło się pomiędzy nimi uczucie?

"Hotel Paradise 3" Maurycy powiedział, co naprawdę łączy go z Luizą!

Kiedy Maurycy pożegnał się z "Hotelem Paradise 3", on i Luiza wzbudzali w widzach spore emocje. Wszystko dlatego, że ta dwójka uczestników bardzo często pojawiała się na swoich relacjach na Instagramie, a ich media społecznościowe zalały wspólne zdjęcia, które mogły wyglądać dość dwuznacznie. Choć niektórzy sądzili, że właśnie to jest najlepszym dowodem, że nie są razem, wygląda na to, ze mogli się bardzo pomylić. Kiedy jeden z internautów podczas Q&A zapytał Maurycego, co łączy go z Luizą, ten postawił na szczerość.

Wspólny kredyt, dzieci i Tedi. A tak na serio to między innymi duże ambicje, podobne wartości, podejście do życia, poczucie humoru i chęć spełniania się i zdobywania. Soul Mate - skomentował Maurycy.

Choć jego odpowiedź była nieco żartobliwa, mogła dać do namysłu. Maurycy nie ukrywa, że on i Luiza są sobie bliscy i świetnie się dogadują, a nawet nazwał ją swoją bratnią duszą. Choć na temat domniemanego związku oboje milczą, fani już znaleźli dowody, że tych dwoje łączy coś o wiele większego, niż przyjaźń!

W komentarzach pod wspólnym zdjęciem Luizy i Maurycego, które pojawiło się na Instagramie kontrowersyjnej uczestniczki w komentarzach dosłownie zawrzało! Okazuje się, że kiedy ekipa z "Hotelu Paradise 3" była na wyjeździe z Zakopanem, fani programu dostrzegli, jak na jednym z InstaStory opublikowanym przez Mariusza ta dwójka trzyma się za ręce! Niektórzy z internautów stwierdzili nawet, że widzieli jak Maurycy i Luiza się całują. Czyżby ukrywanie związku wcale nie wychodziło im tak dobrze? Co więcej uczestnik przyznał, że to Luiza i Nathalia są dziewczynami, które najbardziej wpadły mu w oko na rajskim Zanzibarze.

Choć Maurycego nie ma już w "Hotelu Paradise 3", fani wciąż podkreślają, że on i Luiza idealnie do siebie pasują. Czy ta dwójka jest razem?

Instagram

Kiedy internauci postanowili podpytać się go o to, co w rzeczywistości łączy go z Luizą, Maurycy udzielił bardzo wymijającej odpowiedzi. Myślicie, że ma co ukrywać?

Instagram

Niektórzy z internautów twierdzą, że kiedy uczestnicy "Hotelu Paradise 3" wybrali się na wspólny wyjazd do Zakopanego, dostrzegli na publikowanych relacjach, jak Luiza i Maurycy trzymają się za rękę, a nawet całują! Trzeba przyznać, że razem wyglądają naprawdę uroczo.