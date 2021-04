"Hotel Paradise 3": Luiza pozbyła się Basi a teraz czas na... Bibi?! Partnerka Simona jest załamana 

Po ostatnich wydarzeniach w "Hotelu Paradise 3" emocje wciąż nie ostygły. Luiza i Ola ponownie znalazły się na językach widzów, którym zachowanie dziewczyn nie specjalnie przypadło do gustu. Okazuje się, że rozbicie związku Krystiana i Basi może nie być jedynym szokującym wydarzeniem! Choć Krystian zapowiedział Luizie otwartą wojnę, jednemu z uczestników szczególnie zależy na tym, by dziewczyna pozostała w programie. Czy uda jej się rozbić kolejną mocną parę?

"Hotel Paradise 3": Luiza odbije Simona Bibi?

Do "Hotelu Paradise 3" dołączyła nowa uczestniczka, a po jednym z zadań ponownie doszło do kolejnej zamiany par. Tym sposobem Sara zastąpiła miejsce Luizy przy boku Krystiana, a ta znalazła się w parze z Simonem, który do tej pory był nierozłączny z Bibi. Choć mogłoby się wydawać, że pomiędzy tą dwójką nawiązało się prawdziwe uczucie i wszyscy zakładali, że razem dotrwają do finału, zachowanie Simona sprawiło, że Bogusia coraz bardziej martwi się o swoją pozycję. Co więcej chłopak sam przyznał, że jego planem jest pozostawienie Luizy jak najdłużej w programie!

On mówi ciągle o tobie! - wyznała w rozmowie z Luizą.

I choć zaznaczyła, że wierzy, że nie ma ona wobec Simona większych zamiarów, wygląda na to, że nie do końca ufa swojemu, obecnie byłemu, partnerowi.

Mówisz o Lui jakby to była dobra opcja dla Ciebie, a ja jestem, bo jestem. Nie chcesz siadać obok mnie. Tak to odebrałam - stwierdziła z wyrzutem.

Simon nie ukrywa, że od początku złapał z Luizą świetny kontakt, a podczas wspólnego śniadania wyznał jej, że uważa ją za bardzo lojalną i kontaktową osobę. Mimo tego w stronę Bibi również padły poważne deklaracje - Simon wyznał, że być może chciałby być z nią w związku po programie! Czy jednak jego słowa są szczere, czy może chce jedynie uśpić czujność Bogusi, a to Luiza okaże się czarnym koniem "Hotelu Paradise 3"?

Bibi powinna zacząć pakować swoje rzeczy? Czy Luiza namiesza w jej relacji z Simonem?

Mat. prasowe

Simon nie ukrywa, że chce, by Luiza jak najdłużej została w programie. Nawet Bibi zauważyła, że odkąd stworzył z nią parę mówi tylko o niej.