"Hotel Paradise" to nie jest debiut Kuby! Wcześniej był gwiazdą innych programów TVN i nie tylko! 

Kuba Wójcik to obok Michała i Mariusza najświeższy uczestnik "Hotelu Paradise". Jednak jak się okazuje wcale nie czuje się w programie taki zagubiony. Fani rozpracowali już jego znajomość z Luizą. Wydało się, że tych dwoje znało się jeszcze przed castingami do 3. edycji miłosnego show. Jednak to nie koniec tajemnic Kuby. "Hotel Paradise" nie jest jego pierwszym zderzeniem z produkcją telewizyjną! W jakim programach można było oglądać go wcześniej?

Kuba Wójcik wystąpił nie tylko w "Hotelu Paradise". Gdzie jeszcze?

Przed czujnym okiem internautów nic się nie ukryje! Kuba, który już na wejściu połączył się z Luizą, znał swoją programową partnerkę dużo wcześniej! Fani na jego prywatnym profilu znaleźli ich wspólną fotografię. W podobnej sytuacji wcześniej znalazła się Ola, która wygadała się Luizie, że czeka na swojego kolegę. Jednak jej tajemnica poskutkowała tym, że została usunięta z programu. Widzowie zastanawiali się, czy Luiza nauczona konsekwencjami wyciągniętymi względem koleżanki, specjalnie nie przyznała się do znajomości z Kubą. Różnicą też jest fakt, że Ola doskonale wiedziała, że Michał dołączy do "Hotelu Paradise", co w przypadku Kuby i Luizy nie miało miejsca.

Okazuje się jednak, że znajomość z Luizą to nie jedyna tajemnica Kuby. Uczestnik ma już doświadczenie z telewizją i występował w kilku popularnych programach! Widzowie odkryli, że kojarzą Kubę ze "Szpitala" TVNu a także ze "Sprawiedliwych. Wydział kryminalny" emitowanego na TV 4. Uczestnik "Hotelu Paradise" ma również za sobą debiut na szklanym ekranie, ponieważ zagrał w hicie Patryka Vegi "Kobiety Mafii 2". Spodziewaliście się, że ma na swoim koncie takie telewizyjne doświadczenie?

Kuba z "Hotelu Paradise" wystąpił w kilku popularnych paradokumentach a także w filmie Patryka Vegi!

