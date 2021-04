"Hotel Paradise": Mariusz brał udział w "Kuchennych Rewolucjach"!

Nowy uczestnik "Hotelu Paradise" Mariusz już wcześniej brał udział w innym show TVN - w "Kuchennych Rewolucjach" Magdy Gessler. Mariusz był kelnerem w restauracji "Trattoria da Maria" w Krakowie - później restauracja zmieniła nazwę na "Trattoria Karczochy u Marii" - właśnie podczas "Kuchennych Rewolucji" stacji TVN. Dociekliwym fanom nie umknął ten epizod z jego życia:

- O kelner z kuchennych rewolucji 😀😀 - Wiedziałem, że gdzieś ta twarz w tv była! - Nie pamiętam, z którego odcinka, ale dużo się zmienił od tamtego czasu - pisali internauci na Instagramie.

Tak prezentuje się Mariusz "Juras" Jurek - nowy uczestnik "Hotelu Paradise". Mariusz miał mocne wejście na rajskim Zanzibarze - wraz z jego pojawieniem się w show, z programem pożegnał się Kamil.

Kim jest Mariusz z "Hotelu Paradise"?

Mariusz "Juras" Jurek niespodziewanie pojawił się w "Hotelu Paradise 3" i zajął tym samym miejsce Kamila. 25-latek z Krakowa kocha sport, taniec i gotowanie. Mariusz do tej pory pracował jako kelner, a jeżeli chodzi o jego podejście do kobiet, to sam określił siebie jako "łobuza z dobrym sercem". Mariusz uważa, że łatwo jest go zauroczyć, jednak by naprawdę zdobyć jego serce trzeba się mocniej wysilić!

Mariusz "Juras" Jurek uwielbia uwodzić i zdobywać kobiety. Jaki jest jego ideał? Niebieskooka piękność o ciemnej karnacji i wysportowanej sylwetce, do tego odważna, bezpośrednia, miła i przebiegła... Czy w programie znajdzie swój ideał?