"Hotel Paradise 3": Krystian wymyślił zerwanie z dziewczyną? Teraz się tłumaczy 

Krystian z "Hotelu Paradise 3" kilka dni temu opublikował w sieci wpis, z którego mogło wynikać, że rozstał się ze swoją dziewczyną Oliwią. Jednak, gdy internauci zorientowali się, że to tylko pomysł na promocję nowego biznesu, nie zostawili na nim suchej nitki. Teraz zwycięzca "Hotelu Paradise 3", tłumaczy się ze swojego wpisu, który niefortunnie wprowadził niektórych w błąd. Kolejny raz narazi się fanom?

"Hotel Paradise 3": Krystian nie rozstał się z dziewczyną

Krystian z "Hotelu Paradise 3" poznał Oliwię kilka miesięcy po finale programu, który wygrał razem z Basią. Do tej pory nic nie wskazywało na to, by w ich związku miał mieć miejsce jakikolwiek kryzys. Jakie więc było zdziwienie fanów, kiedy po serii wspólnych radosnych Instastories, Krystian z "Hotelu Paradise" zasugerował rozstanie z Oliwią. Uczestnik "Hotelu Paradise" opublikował smutne zdjęcie, do którego dołączył opis, a fragmenty m. in. o treści: "To już niestety koniec :( Nie będę pisał dlaczego… Oliwka za to ma wiele do powiedzenia." - zasugerowały fanom, że to już koniec ich relacji. Szybko jednak okazało się, że Krystianowi nie chodziło o rozstanie, lecz o nowy wspólny biznes, o którym internauci mogli dowiedzieć się jedynie "obserwując" nowy profil jego dziewczyny. Fani poczuli się oszukani sztucznym nabijaniem obserwujących na nowym koncie Oliwii i to jeszcze kosztem ich emocji. Uczestnik postanowił odnieść się do "wymyślonego" rozstania".

Instagram @krystianferretti

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Dominika prezentuje nowe zęby! Co za metamorfoza!

"Hotel Paradise": Krystian tłumaczy się ze wpisu o "rozstaniu" z Oliwią

Krystian z 'Hotelu Paradise" wraz z dziewczyną postanowili zareklamować swój nowy pomysł na biznes w dość kontrowersyjny sposób. Fani bardzo szybko zorientowali się, że wpis sugerujący rozstanie, nie ma nic wspólnego z ich końcem związku i nie szczędzili uczestnikowi krytyki, chociaż początkowo zdecydował się zablokować komentarze. Krystian po kilku dniach postanowił skomentować swój ruch i napisał na Instastories:

Ważne! Wyjaśniam o co chodzi z ostatnim postem 🤲 Dalej jesteśmy z Oliwią razem a opis nawiązuje do końca "leżenia" i ogólnego obijania się. Ruszamy z naszą kliniką.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Nowa uczestniczka w programie rozbije silną parę! Czy ich relacja przetrwa?

Fani nie byli zadowoleni z takiego sposobu przedstawienia nowego pomysłu na siebie przez Krystiana z "Hotelu Paradise" i pisali wprost, że "żenujące to nabijanie fake obserwujących przez clickbbaity". Na co Krystian odpisał:

Żadne clickbaity. Opis się zgadza 😂

Części internautów jednak nie jest do śmiechu.