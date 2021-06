"Hotel Paradise 3": Krystian skomentował związek Basi i Krzysztofa! Zdradził, czy ma do nich żal!

Wiadomość o miłosnej relacji Basi i Krzysztofa z "Hotelu Paradise 3", mocno zaskoczyła fanów. Choć plotki na ten temat pojawiły się już jakiś czas temu, to jednak para zdecydowała się oficjalnie ogłosić swój związek dopiero w miniony wtorek, publikując na instagramowych profilach swoje oświadczenia w tej sprawie. Teraz do całej sytuacji odniósł się były partner Basi, z którym wygrała 3. edycję hitowego programu stacji TVN7. Jak z tym czuje się Krystian? Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Krystian zabrał głos na temat związku Basi i Krzysztofa

Basia w "Hotelu Paradise 3" nie widziała świata poza Krystianem. Przez całe show byli jak papużki nierozłączki i wszystko wskazywało na to, że stworzą fantastyczny związek również po powrocie do Polski. Jak jednak wiadomo, tak się nie stało i chwilę po zakończeniu show, Basia i Krystian rozstali się.

Niestety, pomimo prób z dwóch stron nie udało się. [...] Nie wiem, czy to czyjaś wina. Ja chodziłem na imprezy, Basia jest mniej imprezowa. Nie korzystałem wtedy z telefonu, nie odpisywałem. Ja nie chcę takiego związku, że muszę być ciągle pod telefonem. Ale tęsknie za nią, szczególnie teraz, bo mamy bardzo słaby kontakt. Oboje doszliśmy do porozumienia, mimo że było uczucie, które nas łączyło, może nawet łączy, ale ja jeszcze potrzebuję się wyszaleć. Basia mi nie potrafiła tego luzu dać - powiedział w rozmowie z Party.pl, Krysian.

Basia jednak długo nie była singielką, bo jak już oficjalnie wiadomo, jest w związku z innym uczestnikiem 3. edycji "Hotelu Paradise", Krzysztofem! Wygląda na to, że są w sobie naprawdę zakochani! A jak do całej sytuacji podchodzi Krystian? Ostatnio zwycięzcy 3. edycji "Hotelu Paradise" brali udział w transmisji live na platformie Player. Wtedy też chłopak odniósł się do rozstania z Basią i jej związku z Krzysztofem. Jak się okazało, nie ma do nikogo żalu.

Oboje jesteśmy nerwowi, a z drugiej strony jesteśmy na innym etapie. Ja potrzebuję więcej swobody, a Basia jest bardziej domowa. Bardzo tego potrzebuję z jednej strony, a z drugiej to odpycham. Cieszę się, że Basia jest z Krzysiem, bo on daje jej to, co ja nie potrafiłem dać. Rozstałem się w zgodzie i mamy dobrą relację i fajnie, że tak się to stało i ja nie mam do niczego żalu - powiedział Krystian.

Basia podczas live'a również zabrała głos w sprawie rozstania z Krystianem. Przyznała, że odkąd nie są parą, prawie w ogóle się nie kłócą.

Ja też nie mam żalu, bo ta nasza historia to wszystko było prawdziwe. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak to będzie wyglądało naprawdę. Teraz więcej rozmawiamy niż jak byliśmy razem. Teraz się nie kłócimy, chociaż czasami może delikatnie i możemy na sobie polegać i się wspierać, to był nasz związek i ludzie nie muszą wszystkiego wiedzieć - dodała Basia.

Wygląda więc na to, że wszyscy bardzo się lubią i po programie tworzą naprawdę zgraną i fantastyczną ekipę. W takim razie nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć dużo szczęścia w miłości Basi i Krzysztofowi, a Krystianowi znalezienia wymarzonej partnerki! A Wy, co sądzicie o związku Basi i Krzysztofa? Pasują do siebie?

Basia i Krzysztof w "Hotelu Paradise 3" bardzo się przyjaźnili, jednak żadne z nich chyba jeszcze wtedy nie spodziewało się, że po programie będą razem! Basia była przecież bardzo zaangażowana w relację z Krystianem, planowała z nim przyszłość i wielkie zmiany w swoim życiu, które chciała dostosować do swojego partnera. Jednak różnica charakterów nie pozwoliła im stworzyć udanej relacji po programie. Dziś Krystian jest szczęśliwym singlem, a Basia szaleńczo zakochana w Krzysztofie. To niesamowite, jak życie potrafi zaskakiwać!

Basia i Krystian już pierwszego dnia w "Hotelu Paradise" wpadli sobie w oko. Para przez kolejne tygodnie z dnia na dzień coraz lepiej się poznawała i podkreślała, jak wiele ich łączy. Niestety, decyzją Luizy Basia musiała opuścić rajski hotel. Na szczęście z czasem okazało się, że w randkowym hicie TVN 7 nie ma rzeczy niemożliwych, a blondwłosa piękność powróciła go gry w wielkim stylu i u boku Krystiana zaszła aż do wielkiego finału. Ku zaskoczeniu wszystkich różnica zdań sprawiła, że ta dwójka rozstała się niedługo po zakończeniu show. Dziś Basia tworzy szczęśliwy związek z Krzysztofem.