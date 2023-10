W jednym z odcinków "Hotelu Paradise 3" doszło do poważnej kłótni między Krystianem a Basią. Basia ucieszyła się na grę w butelkę, która jak wiadomo, wymaga całowania się z innymi mężczyznami. Zazdrosny o dziewczynę Ferretti groził, że zmieni parę, ponieważ nie spodobał mu się jej entuzjazm. Oczywiście para szybko się pogodziła, ale z perspektywy czasu emocje u mężczyzna wcale nie opadły...

Krystian nie jest już zazdrosny o Basię z "Hotel Paradise"?

W rozmowie z Party.pl Krystian przyznał, że nie żałuje swojego zachowania, ponieważ uważa, że miał prawo być zazdrosny o swoją dziewczynę. Wyznał nam jednak, że po programie jego nastawienie się zmieniło:

"Po programie na szczęście mi przeszło, bo czasami nie mam o co być zazdrosny, jestem trochę bardziej dowartościowany, wątpię, że jakaś dziewczyna będzie mnie w konia robić” - mówi nam uczestnik show TVN 7!

Co ma na myśli? Zobaczcie naszą rozmowę z Krystianem! Jak myślicie, czy po nagraniach i powrocie do Polski Basia i Krystian przetrwali? O tym na pewno dowiemy się już po finale show (3 czerwca), kiedy uczestnicy będą mogli oficjalnie opowiadać o tym, co dzieje się w ich życiu!