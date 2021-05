"Hotel Paradise 3": Kolejny uczestnik wróci do programu?! Jednym wpisem zdradził za dużo?

Zapowiedź dzisiejszego odcinka "Hotel Paradise" nieźle namieszała! Czyżby do programu miała powrócić Ola?! Internauci nie mają wątpliwości! Co wskazuje na powrót byłej partnerki Adama? Uczestnik był zdecydowanie niepocieszony: To ja mam teraz najbardziej prze****ne , szczerze mówiąc – mówił do innych uczestników. Czyżby spekulacje widzów były strzałem w 10? Zobaczcie, co na to wskazuje! Zobacz także: Viola z "Hotel Paradise" zmieniła fryzurę!? Co za metamorfoza! Ola wraca do programu "Hotel Paradise"? Ekipa "Hotelu Paradise" w dzisiejszym odcinku znowu się powiększy, ale czy o nowego członka? Internauci nie mają wątpliwości, że to Ola wróci do gry! Co wówczas zrobi Adam? Kiedy byli parą w programie ustalili, że będą się wspierać na dobre i na złe. Po wymeldowaniu Oli z "Hotelu Paradise" wiele się wydarzyło. Z zapowiedzi dzisiejszego odcinka możemy wywnioskować, że na rajskiej wyspie pojawi się ktoś jeszcze. Wypowiedź Adama nakierowała widzów na to, że to mogłaby być Ola Raczej to będzie Ola, bo Adama komentarz- że "ma teraz prze****ne" sam za siebie mówi. - możliwe że Olka bo tylko jakby Viola nie była zadowolona 👌 zobaczmy 😁 Dodatkową wskazówką mógłby być fakt, że Ola zapowiedziała live na swoim Instagramie po dzisiejszym odcinku: - Jestem pewna ze wróciła Ola. Nawet na Instastory mówiła jak się ludzie pytali czy wróci to, że nie może powiedzieć i sami zobaczymy - mówiła, że jutro po odcinku robi live to stawiam na nią 😁 Kolejni internauci swoje śledztwo opierają na reklamie najnowszego odcinka: - Ola bo przed chwilą widziałam reklamę i Maciek powiedział teraz poznajcie...