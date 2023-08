Justyna Michałowska z "Hotelu Paradise" bez skrępowania przyznaje się do wykonywanych zabiegów i operacji plastycznych. Medycyna estetyczna nie jest obca modelce, która lubi podkreślać urodę i eksponować swoje wdzięki. Dziesięć dni temu uczestniczka reality show poddała się kolejnym zabiegom dodatkowo uwydatniającym jej atuty. W programie „Hotel Paradise” widzieliśmy już jej doczepiane włosy, powiększone usta, biust i poprawiony nos. Tym razem uczestniczka 4. edycji zdecydowała się... poprawić pośladki! Pokazała pierwsze efekty! Zobacz także: "Hotel Paradise": Tak wyglądała Justyna przed operacją biustu, powiększeniem ust i doczepianiem włosów! Justyna z "Hotelu Paradise" poprawiła pośladki Justyna z " Hotelu Paradise " uwielbia korzystać do medycyny estetycznej. Ma za sobą również kilka operacji plastycznych. W programie nie ukrywała, że powiększyła sobie piersi a także zoperowała nos . Nie sposób było również nie zwrócić uwagi na jej gęste i ciężkie rude loki. Atrakcyjna uczestniczka od razu przyznała, że to efekt doczepianych afroloków. Nie całe dwa tygodnie temu wraz Nathalią z tej samej edycji udała się do jednej z krakowskich klinik, by poddać się kolejnemu zabiegowi. Uczestniczki poddały się zabiegowi transferu tkanki tłuszczowej z talii. Nathalia wykorzystała go do uwydatnienia biustu , natomiast Justyna powiększyła pośladki. I właśnie pochwaliła się efektami. 😍A to dopiero 10 dzień ❣️po Zabiegu BBL🍑 jakiemu poddała się przepiękna @justyna.michalowskaa 💃. Talia osy oraz "dopieszczenie" pośladków, to było życzeniem ❤️Justynki a moim celem 💪 - pisze na swoim Instagramie chirurg Tomasz Mierzwiński. Rudowłosa modelka dzięki odsysaniu tkanki tłuszczowej może się...