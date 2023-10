Wydawało się, że Sibi i Simon to jedna z najlepiej dobranych par w 3. edycji "Hotelu Paradise". Jednak po kilku tygodniach od finału programu, widzowie dowiedzieli się o ich rozstaniu. Bogusia mówiła potem w Party.pl, że bardzo to przeżyła, a przez pierwsze dni bała się wziąć telefon do ręki - a to ze względu na krytyczne komentarze fanów. Bibi, która gościła niedawno w studiu Party.pl, zapytaliśmy o inny związek z "Hotelu Paradise" - Marcina i Kary. Jak ich ocenia? Czy im kibicuje?

Bibi o związku Marcina i Kary

Choć wyglądało, że Marcin w "Hotelu Paradise" nie szukał poważnej relacji, to on znalazł - jak się wydaje - prawdziwą miłość. Widzowie show byli w szoku, gdy chłopak, który przez kilka tygodni był w parze z Nathalią, szybko zapomniał o poprzedniej partnerce i związał się z Karą. I choć fani nie wierzyli w szczerość intencji, ani w to, że związek Kary i Marcina przetrwa próbę czasu, ten jednak trwa - a para wciąż jest razem!

Bibi miała okazję obserwować relację Marcina i Kary dość blisko. Jak się okazuje, bardzo im teraz kibicuje.

Fajnie, że się udało. Budowanie na prawdzie jest w stanie przetrwać, fajnie że są razem - mówi przed kamerą Party.pl.

Widzi jak Marcin broni Kary po fali krytyki, która na nią spłynęła.

Marcin jej broni, bo ją kocha. Fajne to jest, że stoi murem za kobietą. To świadczy o tym, że jest w tym wszystkim prawdziwy - twierdzi Bogusia.

Zobaczcie, co jeszcze powiedziała naszej dziennikarce.

