"Hotel Paradise 3": Nowy uczestnik zrobił wielkie wejście! Simon powinien się pakować?! 

W "Hotelu Paradise 3" atmosfera robi się coraz gorętsza i jak się okazuje, nawet Simon nie może czuć się bezpiecznie. Nowy uczestnik, który wkroczył do willi, zrobił wejście w naprawdę wielkim stylu i nikt nie ma wątpliwości, że wprowadzi on jeszcze większe zamieszanie. Kim jest Krzysztof i z kim stworzy parę. Uczestnicy nie mają wątpliwości, kto już może zacząć się pakować.

Nowy uczestnik w "Hotelu Paradise 3". Kim jest Krzysztof?

Po emocjonującym dniu, kiedy wszyscy beztrosko oddawali się odpoczynkowi, nagle na plaży pojawiła się nowa twarz, a kolejny uczestnik jak zwykle wkroczył do hotelu bez żadnego uprzedzenia. Przystojny, dobrze zbudowany brunet to 27-letni Krzysztof Świst - barber, trener i dietetyk z Rzeszowa, który, jak zapowiedział, w programie szuka nie tylko przygody, ale również czegoś poważniejszego. Która z uczestniczek najbardziej wpadła mu w oko?

Mat. prasowe

Lubię o siebie zadbać, lubię dobrze wyglądać, pracowałem ciężko i długo nad swoją sylwetką. Jestem typem, który lubi być w związku, mieć kogoś z boku, poprzytulać się, no uczuciowy facet. Do "Hotelu Paradise wchodzę po przygodę życia, ale mam otwarte serducho i liczę też na jakąś fajną relację - wyznał.

Co więcej, okazuje się, że jego ideał to brunetka o ciemnych oczach, ale od wyglądu dla Krzysztofa zdecydowanie bardziej liczy się wnętrze, a jego wymarzona partnerka powinna być szczera, empatyczna i czuła. Akurat tak się złożyło, że stworzył on parę z... Bibi, która jako singielka mogła wybrać pomiędzy nowym uczestnikiem, a Krystianem. Nietrudno też stwierdzić, że Bogusia doskonale pokrywa się z opisem drugiej połówki Krzysztofa, a ten postanowił nie tracić czasu i od razu przeszedł do działania.

Jak się tak uśmiechasz, to jesteś słodka. No w takim pozytywnym sensie - komplementował ją, kiedy zostali już sami w sypialni.

Choć Bibi zapowiedziała Simonowi, że postawi przed nowym uczestnikiem sprawę jasno, wygląda na to, że ten jednak trochę zawrócił jej głowie. Natomiast biedny Simon sam popycha ją w ramiona swojego konkurenta, nie okazując żadnych oznak zazdrości. Dodatkowo w zapowiedzi kolejnego odcinka usłyszeliśmy kłótnie pomiędzy rozdzieloną parą, która wcześniej wydawała się idealnie dobrana, a uczestniczki zaczęły plotkować między sobą, że to właśnie pozycja Simona jest najbardziej zagrożona. Czy przez swoje zachowanie straci Bibi? Zainteresowania Krzysztofem nie ukrywa również Ola, a Dawid kopie pod sobą coraz większe dołki.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Tak kilka lat temu wyglądała Nathalia! Mamy nagranie! Podobna?

Krzysztof odbije Bibi Simonowi? Wygląda na to, że w "Hotelu Paradise 3" nikt nie może czuć się bezpieczny.

Mat. prasowe

Niestety, zachowanie Simona sprawia, że jego pewna wybranka ma coraz to większe wątpliwości.