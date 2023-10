Jest młoda, piękna i już osiągnęła pewną popularność. Dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise 3" wiele drzwi stanęło przed nią otworem. Również te do klinik medycyny estetycznej. Wiadomo, że jej koledzy z programu skorzystali już z jej dobrodziejstw, decydując się na zabieg. Pierwszy przykład z brzegu to Krystian, który przyznał, że przeszedł zabieg modelowania rzuchwy. Czy Bibi zdecydowałaby się coś poprawić w swojej twarzy? A generalnie w wyglądzie? Jak przyznaje, propozycje już są.

Reklama

Bibi mówi o własnych kompleksach i medycynie estetycznej

Uczestniczkę "Hotelu Paradise 3" zapytaliśmy też o jej własne kompleksy. Jak się okazuje, są momenty, kiedy ma problem z własnym wyglądem, szczególnie gdy ogląda się przez obiektyw kamery. Ale denerwują ją też inne rzeczy, wcale nie związane z wyglądem. Jej odpowiedź może zaskoczyć!

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Jak Bibi ocenia związek Marcina i Kary? "Marcin jej broni, bo ją kocha"

Party.pl

Dla części widzów wiadomość o tym, że związek Bibi i Simona to już przeszłość, była szokiem. Przecież wydawało się, że ta dwójka ma ogromne szanse na zbudowanie trwałej relacji - oświadczenie Simona o rozpadzie związku z Bibi było więc ogromnym zaskoczeniem. Bogusia mówiła potem w Party.pl, że bardzo przeżyła rozstanie. Do tego stopnia, że przez pierwsze dni bała się wziąć telefon do ręki.

Reklama

Przy okazji wizyty w studiu Party.pl zadaliśmy je wiele pytań - również te o medycynę estetyczną, urodę i... kompleksy.