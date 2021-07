"Hotel Paradise 3": Bibi i Simon wrócą do siebie? Jest komentarz Luizy! 

Tego nie spodziewali się fani "Hotelu Paradise 3"! Simon ogłosił właśnie rozstanie z Bibi, a pozostali uczestnicy ochoczo je komentują! W kierunku Simona posypało się mnóstwo wsparcia i ciepłych słów, co zaś z Bogusią? Przeczytajcie, co piszą przyjaciele i koledzy Simona i Bibi z "Hotelu Paradise 3"! Simon rozstał się z Bibi, a uczestnicy "Hotelu Paradise 3" pocieszają go! Rozstanie Bibi i Simona jest sporym zaskoczeniem dla ich fanów i widzów "Hotelu Paradise". Jeszcze niedawno, po finale trzeciej serii, zapewniali przecież, że bardzo się kochają i ich uczucie jest naprawdę szczere. Niestety, Simon napisał teraz: Kochani ❤️ Nie wszystko złoto co się świeci 🤷🏻‍♂️ Ten weekend wiele wyjaśnił, a właściwie poniedziałkowy wieczór.Jestem pozytywnym, uśmiechniętym i radosnym człowiekiem. Jeżeli coś robię, to z sercem i uśmiechem. Jak kocham, to na zabój. Niestety. Starałem się, robiłem co w mojej mocy aby nasz związek przetrwał. Bardzo chciałem aby nasza miłość rozwijała się, znaczyła coś więcej. Nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić ale już jest zbyt późno. Aby uniknąć pomyłek i fałszywych oskarżeń, które miały miejsce po pierwszym rozstaniu, wolę to zrobić jak trzeba. Czasami tak jest, że dwoje ludzi nie potrafi się odnaleźć. Nie piszmy tu o winie czy też nie twórzmy teorii. Ja czuję się przegrany. Przyjechałem do Polski dla miłości, z miłością w sercu. Niestety życie i rzeczywistość zweryfikowały wszystko. Wyświetl ten post na Instagramie. Post...