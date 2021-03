W "Hotel Paradise" 3 nowa uczestniczka doprowadziła Basię do łez! Widzowie są bezlitośni: "Ona ma 10 lat że się tak zachowuje?"

Zachowanie Basi w ostatnim odcinku „Hotel Paradise” 3 wywołało mnóstwo kontrowersji. Dziewczyna wpadła w histerię, kiedy okazało się, że nowa uczestniczka odbiła jej Krystiana. Dopiero, co udało jej się stworzyć parę, o którą walczyła i „była przeszczęśliwa”, ale ta radość trwała krótko. Nowa uczestniczka, piękna Patrycja Kudaj doprowadziła Basię do łez! Jednak to Basia stanęła w ogniu krytyki...

Internauci ostro oceniają zachowanie Basi z „Hotel Paradise” 3!

Basia i Krystian nazywani przez pozostałych uczestników "mamą" i "tatą" mieli być faworytami już od pierwszych odcinków programu, jednak ich plany pokrzyżowało wejście Patrycji. Dziewczyna, która sama o sobie mówi, że jest "zołzą" odbijając Basi partnera doprowadziła ją do łez!

Krystian próbował załagodzić sytuację i zapewniał Basię o swojej lojalności:

Basia proszę mi tu nie płakać. Nie możesz mi ryczeć, to jest na kilka dni, nic się nie stanie - mówił wprost Krystian.

Jednak Basia nie mogła powstrzymać emocji i niemal cały odcinek płakała!

Nie wiesz, czy to jest na kilka dni, a jak Ci się spodoba? I ją wybierzesz i co? Ja myslę o wszystkim!

Fani "Hotelu Paradise" bardzo krytycznie ocenili zachowanie Basi. Uważają, że po dwóch dniach znajomości z Krystianem dziewczyna zachowała się zbyt histerycznie:

Co za żenada.. ona ma 10 lat że się tak zachowuje Nie no blagam, znają sie parę dni raptem 😅 Z nią jest coś ostro nie tak 😮 No i koniec wielkiej jednodniowej miłości 😅 Zachowanie Baski to dramat. Hahaha beczy po 1 dniu sparowania.

Ten program to jest jedną wielka gra a ta ryczy i się obraża, chyba poczuła wielkie zagrożenie gdyby była pewna swego to by takiej dramy nie robila..

Spójrzcie na zachowanie Basi. Faktycznie jej reakcja była zbyt emocjonalna?

Krystian przez cały czas zapewniał Basię, że nie musi przejmować się Patrycją!