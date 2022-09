"Hotel Paradise 3": Basia wciąż cierpi? "Czasem trzeba zrobić coś wbrew sercu"

Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise 3" są niewątpliwie jedną z najbardziej uroczych par programu. Oboje uwielbiają się chwalić swoją miłością i chętnie wpuszczają fanów do swojej prywatności. Ponieważ Krzysztof zdążył się już oświadczyć Basi, a Basia na stałe przeprowadziła się do rodzinnego miasta Krzysztofa, jest oczywiste, że będą chcieli rodzinne święta Bożego Narodzenia spędzić razem. Kłopot w tym, że Basia pochodzi z Trójmiasta zaś Krzysztof z Rzeszowa. Czy to oznacza, że nie spędzają świąt razem? Uczestnik udzielił jednoznacznej odpowiedzi! "Hotel Paradise 3" Krzysztof odpowiada na pytania fanów o święta: "Postanowiliśmy..." Krzysztof i Basia ogłosili swój związek niedługo po zakończeniu emisji 3. edycji programu. Fani żyli jeszcze wówczas niezwykłą miłością Basi i Krystiana i nie ukrywali swojego żalu, że związek ten nie przetrwał. Tymczasem od faktycznego zakończenia programu minęły już miesiące i każde z nich zdążyło sobie ułożyć życie na nowo. Basia i Krzysztof dali się ponieść uczuciu dość szybko i wspólnie przyznali, że fantastycznie się dogadują. Kolejnym etapem ich relacji było wspólne mieszkanie. By zawrzeć kompromis pomiędzy ich rodzinnymi miastami Basia i Krzysztof zdecydowali się na lokum w Warszawie , jednak to nie spełniło ich oczekiwań. Ostatecznie więc przeprowadzili się do Rzeszowa, miasta, w którym Krzysztof mieszka od lat. Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria w emocjonalnym wpisie: "Miałam dość. Przerosło mnie to" Czy byłoby więc możliwe, że skoro Basia mieszka w Rzeszowie na co dzień, dałaby się także przekonać do świąt spędzonych właśnie w domu rodzinnym Krzysztofa? Okazuje się, że tak! Uczestnik, odpowiadając, na pytania wyjawił, jakie para ma plany na Boże Narodzenie:...