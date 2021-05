"Hotel Paradise 3": Basia już nie jest z Krystianem? Niepokojące słowa uczestników show! 

Basia i Krystian są, obok Bibi i Simona, typowaną parą do finału "Hotelu Paradise 3". Czy rzeczywiście zajdą tak daleko, okaże się niebawem. Wiadomo jednak, że piękną blondynkę i przystojnego bruneta łączy naprawdę mocna więź! Ale czy to miłość na całe życie? Zobaczcie, jakie ślady, które zdradzają naprawdę wiele, zostawiła ta para w sieci!

Czy Basia i Krystian z "Hotelu Paradise 3" są nadal razem?

Oczywiście oficjalnie żaden z uczestników nie może zdradzać, jak potoczyły się losy poszczególnych par aż do momentu finału show. Ale zdjęcia, która pojawiają się w sieci, czy też zwykłe komentarze i wpisy, mogą być odpowiedzią na wszelkie nurtujące pytania. Fani są np. pewni, że po programie Krzysztof i Sara są ze sobą coraz bliżej, a związek Marcina i Nathalii to już przeszłość. Co z Basią i Krystianem? Niedawno Pędlowska na swoim Instagramie odpowiedziała na pytanie jednego z fanów, czy ma kontakt z Ferrettim.

Mamy kontakt z Krystianem i to jest nasza wyłączna sprawa tak naprawdę. A po drugie nie siedzę non stop na Instagramie i nie wszystko mi się musi wyświetlać od razu i to, że nie polajkuję czegoś, to jest tak straszne, że po prostu chyba powinnam się iść powiesić - powiedziała chłodno Basia.

Kiedy zaś z "Hotelu Paradise 3" odpadła Luiza na Instagramie Krystiana pojawiło się wyjątkowo czułe pożegnanie i wpis na jej temat:

Lui na początku programu wywołała we mnie złość, która z czasem przerodziła się w sympatię, kiedy zdałem sobie sprawę, że to tylko program i dzięki niej znowu poczułem wiele emocji tych złych jak i dobrych. Swoim knuciem zrobiła program bez którego mielibyśmy Ciechocinek a później pokazała wszystkim jaką jest wartościową osobą. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć o niej przyjaciel i wiem, że czeka nas wiele wspaniałych przygód. Program bez Ciebie nie będzie już taki sam!

O ile Ferretti zaznaczył, że z Luizą łączy ją tylko przyjaźń, to jej odpowiedź już jest w nieco innym tonie:

No i znowu się popłakałam 😂😢Jestem na maksa wdzięczna że Ciebie poznałam i wiem że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Mam nadzieje że w życiu tez razem będziemy pchali ten wózek ❤️

Na zdjęciu Krystiana z Luizą nie zabrakło jednak... Basi! Co o tym myślicie?

Czy Basia i Krystian są razem?

Trzymacie za nich kciuki?