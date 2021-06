"Hotel Paradise 3": Basia i Krzysztof zamieszkają razem?! "Czas na zmiany"

Choć w "Hotelu Paradise 3" łączyła ich tylko przyjaźń, już na Zanzibarze Basia i Krzysiek zaliczyli swój pierwszy, romantyczny pocałunek. Czyżby to od tego momentu pomiędzy tą dwójką coś się zmieniło? To wiedzą tylko oni, jednak dziś już nie kryją się ze swoim uczuciem. Uczestniczka, która wraz z Krystianem dotarła do finału trzeciej edycji programu, po powrocie do Polski rozstała się z chłopakiem, a jej serce skradł inny uczestnik show. Choć Basia i Krzysztof o swoim związku poinformowali fanów zaledwie tydzień temu, wygląda na to, że już snują wspólne plany na przyszłość. I to bardzo poważne. Na Instagramowym profilu blond piękności pojawił się wpis, który zdradza wszystko, a i jej partner dorzucił swoje trzy grosze!

"Hotel Paradise 3": Basia przeprowadza się do Krzysztofa?

W ubiegły wtorek internet dosłownie zapłonął! Niecały tydzień po tym, jak fani "Hotelu Paradise 3" dowiedzieli się, że Basia i Krystian postanowili się rozstać, ta ponownie zaskoczyła fanów i razem z Krzysztofem opublikowała na Instagramie czułe zdjęcia, oznajmiając, że internauci i tym razem się nie mylili. Uczestnicy ujawnili się ze swoim związkiem, a widzowie kontrowersyjnego show nie kryli swojej radości. Każde kolejne, wspólne zdjęcie pary zachwycało internautów coraz bardziej i wszystko wskazuje na to, że niebawem będziemy mogli oglądać ich we wspólnych objęciach jeszcze częściej!

Czas na zmiany 🔥 Mogę Wam zdradzić, że jak jestem raczej osobą, która dobrze się czuje w miejscu i wśród ludzi, których zna to tym razem nie mogę się doczekać tego co nastąpi ☺️Czuję w końcu spokój i radość a to dla mnie bardzo ważne 😇 - czytamy w najnowszym poście Basi.

Choć Basia nie napisała niczego wprost, z jej słów łatwo można wywnioskować, że zmianą, o której mówi jest właśnie przeprowadzka. Jak widać uczestniczka "Hotelu Paradise 3" jest bardzo podekscytowana. Czy to dla Krzysztofa postanowiła rzucić się na głęboką wodę? Fani nie mają żadnych wątpliwości!

- Oj coś mi się wydaje że szykuje się przeprowadzka do Warszawy 🤭 - Może dla Krystiana by tego nie zrobiła, ale dla Krzysztofa... Kto wie 🙂 - Czyżby była przeprowadzka?? - A może przeprowadzka do Rzeszowa?😍😍😍 - To gdzie ta przeprowadzka? 😅🔥

Warszawa czy Rzeszów? Basię, która mieszka w Trójmieście, i Krzysztofa dzielą odległe kilometry, jednak wszystko wskazuje na to, że już niedługo. Uczestnik "Hotelu Paradise 3" również opublikował na swoim profilu nowy wpis, w którym nie tylko pochwalił się kolejnymi, czułymi zdjęciami ze swoją ukochaną, ale również skierował do niej bardzo piękne słowa. Co więcej, nawiązał w nich właśnie do bycia w związku na odległość!

To nie kilometry dzielą ludzi, a obojętność. Odległość zaś przestaje znaczyć cokolwiek, jeśli ktoś znaczy dla Ciebie wszystko… Są ludzie, którzy pojawiają się w Twoim życiu na moment, ale są też tacy którzy zostaną w nim na zawsze. Jeśli tylko możesz ofiaruj im swoją obecność - napisał Krzysztof.

Choć ta para okazała się prawdziwym zaskoczeniem, fani bardzo mocno trzymają za nich kciuki, a o związku Basi i Krzysztofa wypowiedziała się nawet Bibi! Gdzie ze słonecznego Trójmiasta przeprowadzi się uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise"?

Choć fani "Hotelu Paradise 3" już od dłuższego czasu podejrzewali, że pomiędzy tą dwójką coś się święci, Basia i Krzysztof postanowili zachować swój związek w sekrecie. Dziś już wszystko wiadomo i wychodzi na to, para snuje już pierwsze poważne plany, dotyczące ich wspólnej przyszłości.

Basia opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które opatrzyła wymownym opisem. Uczestniczka "Hotelu Paradise 3" oznajmiła, że w jej życiu przyszedł czas na zmiany i choć niczego nie napisała wprost, z jej słów łatwo wywnioskować, że chodzi właśnie o przeprowadzkę. Ona i Krzysztof zamieszkają razem? Wszystko na to wskazuje!

Choć w "Hotelu Paradise 3" Basia była z Krystianem, z którym dotarła do samego finału, związek tej dwójki nie przetrwał próby czasu. Wygląda na to, że dziewczyna i tak znalazła w programie prawdziwą miłość.