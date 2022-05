Dominika Konował dała się poznać w drugiej edycji "Hotelu Paradise". To osoba, która od początku zwróciła uwagę fanów - pomimo upływu czasu od jej występu w show, nadal jest na językach internautów. Zresztą nie bez powodu - ostatnio wzbudza sporo kontrowersji! Kilka dni temu zaprezentowała swoją spektakularną metamorfozę, natomiast teraz pokazuje światu swojego partnera!

Dominika Konował dzięki drugiej edycji programu "Hotel Paradise" zdobyła dużą popularność. Od samego początku uwagę zwracał jej nietuzinkowy wygląd - celebrytka nie stroni od licznych, widocznych tatuaży oraz piercingu. Również jej zachowanie często dzieliło fanów. Dominika w programie szukała miłości, jednak jej związek z Arturem Sargsyanem - zwycięzcą drugiej edycji show, był bogaty we wzloty i upadki. Widzów zszokowało zbliżenie tej dwójki, szczególnie, że ostatecznie związali się z innymi, programowymi partnerami. Jak się jednak okazało, Dominika znalazła swoją wymarzoną miłość poza murami rajskiego hotelu. Na jej Instagramie właśnie pojawiło się zdjęcie z nowym ukochanym!

Pod najnowszym, instagramowym zdjęciem Dominika pokusiła się o anglojęzyczny podpis:

The best Love story is when You fall In Love with the most unexpected person at the most unexpected time 🥰 - [ z ang. Najlepsza historia miłosna jest wtedy, gdy zakochujesz się w najbardziej nieoczekiwanej osobie, w najbardziej nieoczekiwanym momencie - przyp. red.]