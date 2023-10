Dagmara Kaźmierska, doskonale znana widzom z "Królowych życia", ogłosiła za pośrednictwem Instagrama radosne wieści. Gwiazda opublikowała zdjęcie z pierścionkiem i zapozowała u boku pewnego przystojnego mężczyzny. Pod zdjęciem znalazł się sugestywny opis. "Królowa życia" zaręczyła się? Zobaczcie sami!

Dagmara Kaźmierska dała się poznać widzom w hitowym show TTV, "Królowe życia". Stacja podjęła jednak decyzję, że nie będzie kontynuować produkcji kultowego programu. Mimo to Dagmara Kaźmierska nadal jest aktywna w sieci i cieszy się dużą sympatią internautów.

Jak się jednak okazuje, gwiazda "Królowych życia" nie próżnuje i właśnie przekazała fanom radosne wiadomości. Zapozowała z przystojnym mężczyzną, który trzyma w dłoni pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym!

- W końcu możemy WAM ogłosić tą radosną nowinę. Parę miesięcy temu DAGMARA powiedziała TAK… ❤️???????????? - czytamy we wpisie.

Jak się okazuje, wpis Dagmary Kaźmierskiej, który sugeruje zaręczyny, w rzeczywistości przekazuje fanom informację o... nowym programie, w którym weźmie udział gwiazda TTV. Internauci mogą jednak przeczytać dość enigmatyczną odpowiedź na temat radosnych wieści.

Fani licznie zareagowali na zaskakujący wpis Dagmary Kaźmierskiej. Jedni pośpieszyli z gratulacjami, inni zastanawiali się, co miała na myśli gwiazda TTV.

- A co to za nowy projekt ???? z tego zdjęcia ciężko się domyślić... czemu...czemu????

- Wow ???? będzie się działo ????????????

- ???????????? czekałam na to

- Czekamy na efekty!????????

- Gratulacje!