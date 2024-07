Hanna Lis wystąpi w programie Azja Express? Wiele na to wskazuje! Plotka o tym, że była prezenterka TVP weźmie udział w programie, który poprowadzi Agnieszka Szulim pojawiła się w mediach już kilka tygodni temu, ale gwiazda nie odniosła się do tych informacji. Teraz jednak dodała na Instagram zdjęcie i wpis, z którego można wywnioskować, że wkrótce czeka ją daleka podróż w nieznane.

Polskie słońce, kapryśne niekiedy, ale będzie mi go brakowało. Bardzo. Odliczanie do niewiadomej...

Hanna Lis weźmie udział w programie Azja Express?

Jak udało nam się dowiedzieć, uczestnicy programu "Azja Express" (robocza nazwa to Orient Express) już za tydzień wyjeżdżają z Polski. Jedną z gwiazd programu ma być właśnie... Hanna Lis. Z kim będzie w parze? Decyzja już ponoć zapadła, ale TVN nie zdecydował się jeszcze podać tej informacji. Kto jeszcze weźmie udział w show? Z naszych informacji wynika, że na liście gwiazd show znajdują się m.in. dziewczyna Kuby Wojewódzkiego Renata Kaczoruk, Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska. O co chodzi w tym programie? Uczestnicy zostaną wywiezieni za granicę. Będą musieli radzić sobie przez kilkanaście dni bez pieniędzy, znajomości języka i przewodnika. Jakie będzie ich zadanie? Będą musieli przedostać się z jednego punktu świata do drugiego. Wygra ta para, której uda się to zrobić najszybciej. Podobno stacja TVN zdecydowała się kupić licencję na ten program z powodu sukcesu "Agenta" z udziałem gwiazd, którego finał już w najbliższy wtorek. Myślicie, że Hanna Lis poradzi sobie w nowym show TVN? I jak na wiadomość o tym, że dziennikarka zostanie jedną z gwiazd stacji TVN zareaguje Kinga Rusin? Szykuje nam się bardzo ciekawa jesień w TVN ;-)

ZOBACZ: Hanna Lis prowadzi rozmowy o pracę w Rosji?! Będzie się zajmować luksusem...

