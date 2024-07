W końcu wiadomo co będzie robić Hanna Lis! Dziennikarka dostała program w TVN Style, ale nie o modzie, zdrowiu czy urodzie, a o... kuchni. Jak się dowiedziało Party.pl, Hanna Lis będzie podróżować po różnych zakątkach świata i smakować tamtejsze kuchni. Czy będzie też sama gotować?

Reklama

Hanna Lis dostała program w TVN Style. Jaki?

Potrawy regionalne, dania okryte sławą przez turystów i rarytasy z jakich słyną dane kraje, Hanna Lis będzie wszystkiego próbować. Odwiedzać knajpki, restauracje, rozmawiać z kucharzami, przyglądać się jak powstają potrawy, którymi zajadają się turyści, specjaliści oraz tacy, którzy podróżują, by dobrze zjeść - mówi Party.pl osoba z produkcji programu Hanny Lis.

Wcześniej plotkowano, że Hanna Lis chciała mieć program, który poprowadzi Małgorzata Rozenek, czyli "W dobrym stylu" dotyczący porad na temat tego, jak dobrze zorganizować przyjęcie czy kupić odpowiedni prezent na daną uroczystość. Ale jak widać Hanna Lis od samego początku celowała w to, co kocha najbardziej - jedzenie i podróże. Tak więc obydwie gwiazdy show "Azja Express" mają swoje programy w TVN Style. Czekamy teraz na to, co poprowadzi Agnieszka Włodarczyk. :)

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku Hanna Lis została zwolniona z TVP i przestała prowadzić Panoramę, co robiła przez ostatnie 4 lata. Było dużo spekulacji na temat tego, co dziennikarka będzie robić. Przez chwilę była szefową działu lifestylowego w naTemat.pl, którego szefem jest jej mąż Tomasz Lis, ale zrezygnowała z tego, by wziąć udział w "Azja Express" i poprowadzić program w TVN Style. Czy nie uważacie, że Hanna Lis ma teraz najlepsza pracę ever?

Zobacz także: Hanna Lis dementuje plotki o Azja Express: "Nie przebieraliśmy się za biedaków" WIDEO

Zobacz także

Hanna Lis napisała ostatnio na Instagramie, że już wyleciała do pracy.

Hanna Lis jeszcze niedawno spędzała wakacje w Portugalii.

Reklama

Hanna Lis uwielbia pasty. Co będzie jadła w różnych zakątkach świata?