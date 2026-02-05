Sebastian Fabijański zaskoczył fanów, ogłaszając swój udział w 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami", która zadebiutuje na antenie Polsatu w marcu 2026 roku. Aktor w najnowszym wywiadzie ujawnił, że decyzja o występie w tanecznym show nie była przypadkowa. Podkreślił, że udział w programie jest dla niego nie tylko fizycznym wyzwaniem, ale przede wszystkim próbą otwarcia się przed publicznością. Fabijański zaznaczył, że przez ostatnie lata w jego życiu wydarzyło się wiele, a teraz nadszedł czas, by pokazać widzom, kim naprawdę jest.

Emocjonalna reakcja aktora na pytanie o Agnieszkę Kaczorowską

Rozmowa z Michałem Dziedzicem przybrała niespodziewany obrót, gdy dziennikarz zapytał aktora o ewentualną współpracę z Agnieszką Kaczorowską w programie. To pytanie wywołało silną reakcję emocjonalną u Fabijańskiego.

Aktor nie krył oburzenia, zarzucając dziennikarzowi złe intencje.

Uważam, że to bez sensu pytanie. Sam wiesz, dlaczego, Michał, jesteś inteligentnym człowiekiem. Dobrze wiesz, dlaczego zadałeś to pytanie... Zawiodłeś mnie. Jeśli sugerujesz, żebym jak z takimi, a nie innymi historiami tańczył z osobą z takimi, a nie innymi historiami, to życzysz mi najgorzej

Sebastian Fabijański zaznaczył, że jego celem w "Tańcu z gwiazdami" nie jest wygrana, lecz coś znacznie bardziej osobistego. Chce, by udział w programie pozwolił ludziom dostrzec jego prawdziwą naturę, poznać go jako osobę, a nie wyłącznie przez pryzmat medialnych doniesień.

Dla Fabijańskiego taniec stał się więc nie tylko formą artystycznego wyrazu, ale też narzędziem do odbudowania relacji z opinią publiczną i pokazania autentycznego siebie.

Znamy wszystkich uczestników 18. edycja "Tańca z gwiazdami"

Do startu 18. edycji "Tańca z gwiazdami" zostało jeszcze kilka tygodni, jednak już nie ulega wątpliwości, że będzie to edycja pełna emocji. Spore zamieszanie wywołała już sama lista uczestników. Kogo zobaczymy na parkiecie tym razem? Oprócz Sebastiana Fabijańskiego pojawią się również: Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Izabela Miko, Kacper "Jasper" Porębski, Kamil Nożyński, Paulina Gałązka, Emilia Komarnicka, Magda Boczarska, Gamou Fall, Piotr Kędzierski, Małgorzata Potocka, Mateusz Pawłowski.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Żudziewicz rozpoczęła treningi z uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami". Zaskoczyła nagraniem