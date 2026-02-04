Hanna Żudziewicz znów rozgrzała fanów "Tańca z Gwiazdami". Tancerka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie uczestników nadchodzącej edycji tanecznego show. Już sam kadr wywołał spore emocje, ale prawdziwa burza rozpętała się po jej podpisie.

"Taniec z Gwiazdami": z kim zatańczy Hanna Żudziewicz?

Pod najnowszą fotografią Hanna Żudziewicz napisała prowokująco:

I jak? Któremu z tych wspaniałych panów, będę miała przyjemność partnerować?

Taki wpis wystarczył, by sekcja komentarzy momentalnie się zapełniła. Fani zaczęli typować, z kim tancerka stworzy parkietowy duet w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród nazwisk pojawiających się pod postem jedno przewija się zdecydowanie najczęściej - Sebastian Fabijański. Internauci nie kryją entuzjazmu i są przekonani, że to właśnie z nim Żudziewicz stworzy wyjątkowo elektryzującą parę. "To musi być Fabijański!", "Jeśli to Sebastian, to już mamy faworytów" - piszą podekscytowani obserwatorzy.

Nieoficjalna lista duetów w "Tańcau z Gwiazdami"

Na "Pudelku" pojawiła się nieoficjalna lista uczestników i ich tanecznych partnerów:

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Natsu i Wojciech Kucina

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Iza Miko i Albert Kosiński

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Produkcja programu na razie trzyma szczegóły w tajemnicy, a oficjalne pary nie zostały jeszcze ogłoszone. Jedno jest jednak pewne jedno zdjęcie Hanny Żudziewicz wystarczyło, by podkręcić atmosferę przed nową edycją hitowego show. Czy fani mają rację i ich typ okaże się strzałem w dziesiątkę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

