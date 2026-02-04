Hanna Żudziewicz dolała oliwy do ognia. Fani już wytypowali jej partnera w "Tańcu z Gwiazdami"
Jedno zdjęcie wystarczyło, by rozpalić wyobraźnię internautów. Hanna Żudziewicz opublikowała na Instagramie kadr z uczestnikami nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" i zadała pytanie, które wywołało lawinę komentarzy. Fani niemal jednogłośnie wskazują jedno nazwisko.
Hanna Żudziewicz znów rozgrzała fanów "Tańca z Gwiazdami". Tancerka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie uczestników nadchodzącej edycji tanecznego show. Już sam kadr wywołał spore emocje, ale prawdziwa burza rozpętała się po jej podpisie.
"Taniec z Gwiazdami": z kim zatańczy Hanna Żudziewicz?
Pod najnowszą fotografią Hanna Żudziewicz napisała prowokująco:
I jak? Któremu z tych wspaniałych panów, będę miała przyjemność partnerować?
Taki wpis wystarczył, by sekcja komentarzy momentalnie się zapełniła. Fani zaczęli typować, z kim tancerka stworzy parkietowy duet w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród nazwisk pojawiających się pod postem jedno przewija się zdecydowanie najczęściej - Sebastian Fabijański. Internauci nie kryją entuzjazmu i są przekonani, że to właśnie z nim Żudziewicz stworzy wyjątkowo elektryzującą parę. "To musi być Fabijański!", "Jeśli to Sebastian, to już mamy faworytów" - piszą podekscytowani obserwatorzy.
Nieoficjalna lista duetów w "Tańcau z Gwiazdami"
Na "Pudelku" pojawiła się nieoficjalna lista uczestników i ich tanecznych partnerów:
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- Natsu i Wojciech Kucina
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Iza Miko i Albert Kosiński
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Produkcja programu na razie trzyma szczegóły w tajemnicy, a oficjalne pary nie zostały jeszcze ogłoszone. Jedno jest jednak pewne jedno zdjęcie Hanny Żudziewicz wystarczyło, by podkręcić atmosferę przed nową edycją hitowego show. Czy fani mają rację i ich typ okaże się strzałem w dziesiątkę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
