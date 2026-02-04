Reklama

Hanna Żudziewicz znów rozgrzała fanów "Tańca z Gwiazdami". Tancerka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie uczestników nadchodzącej edycji tanecznego show. Już sam kadr wywołał spore emocje, ale prawdziwa burza rozpętała się po jej podpisie.

"Taniec z Gwiazdami": z kim zatańczy Hanna Żudziewicz?

Pod najnowszą fotografią Hanna Żudziewicz napisała prowokująco:

I jak? Któremu z tych wspaniałych panów, będę miała przyjemność partnerować?

Taki wpis wystarczył, by sekcja komentarzy momentalnie się zapełniła. Fani zaczęli typować, z kim tancerka stworzy parkietowy duet w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród nazwisk pojawiających się pod postem jedno przewija się zdecydowanie najczęściej - Sebastian Fabijański. Internauci nie kryją entuzjazmu i są przekonani, że to właśnie z nim Żudziewicz stworzy wyjątkowo elektryzującą parę. "To musi być Fabijański!", "Jeśli to Sebastian, to już mamy faworytów" - piszą podekscytowani obserwatorzy.

Nieoficjalna lista duetów w "Tańcau z Gwiazdami"

Na "Pudelku" pojawiła się nieoficjalna lista uczestników i ich tanecznych partnerów:

  • Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
  • Natsu i Wojciech Kucina
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Iza Miko i Albert Kosiński
  • Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Produkcja programu na razie trzyma szczegóły w tajemnicy, a oficjalne pary nie zostały jeszcze ogłoszone. Jedno jest jednak pewne jedno zdjęcie Hanny Żudziewicz wystarczyło, by podkręcić atmosferę przed nową edycją hitowego show. Czy fani mają rację i ich typ okaże się strzałem w dziesiątkę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

