Aleksander Sikora jest jednym z najpopularniejszych prowadzących "Pytania na śniadanie" i cieszy się niezmienną sympatią widzów. Po wyborach dziennikarz obawia się zmian w Telewizji Polskiej, a co za tym idzie zwolnień? Aleksander Sikora jasno przedstawił swoje zdanie na ten temat i zdradził też, czy ma plan awaryjny.

Po wyborach w mediach politycy głośno mówią o zmianach, jakie najprawdopodobniej już niebawem zostaną wprowadzone na Woronicza, a jak na te zapowiedzi reagują dziennikarze? Aleksander Sikora zapytany przez Pudelka o reakcję na te zapowiedzi powiedział wprost, że zmiany na pewno będą, ale jeszcze nie wiadomo kogo obejmą. Dziennikarz dodaje też wprost, że on sam pracuje w Telewizji Polskiej i nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w Sejmie.

Zmiany pewnie będą, ponieważ politycy ja szeroko zapowiadają, ale czy one mnie dotkną? Kompletnie mnie to nie obchodzi (...). Nie mam nic wspólnego z tym, co dzieje się na Wiejskiej. Ja pracuję na Woronicza w Telewizji Polskiej.

powiedziała Aleksander Sikora w rozmowie z 'Pudelkiem'