Ida Nowakowska już za niecałe 3 miesiące zostanie mamą po raz pierwszy! Odkąd w "Pytaniu na Śniadanie" podzieliła się radosną nowiną nie przestają spływać gratulacje. Brzuszek przyszłej mamy robi się coraz większy, chociaż aż do 6 miesiąca nic po niej nie było widać, czego dowodem jest fakt, że do momentu pamiętnego wydania "Pytania na Śniadanie" nikomu nie przeszedł by ten pomysł nawet przez myśl! Zobaczcie, jak zmienia się ciało Idy Nowakowskiej w oczekiwaniu na wymarzonego synka! Zobacz także: Ida Nowakowska wystąpi z synkiem w "Pytaniu na śniadanie"? "Wiem, że zapamiętam ten dzień do końca życia" Brzuszek ciężarnej Idy Nowakowskiej. Ale rośnie! Ida Nowakowska i Jack Herndon już niedługo powitają na świecie swojego pierwszego synka. Szczęśliwi rodzice już zaczynają kompletować pierwsze wyprawki dla maleństwa . Przy okazji dzielą się pięknymi wideo, które z pewnością będą wspominać całe późniejsze życie. W końcu okres ciąży to przepiękny czas dla obojga rodziców. Ida Nowakowska przez pierwsze sześć miesięcy ciąży była aktywna zawodowo. Nawet nie musiała sprytnie ukrywać brzuszka, ponieważ niemalże do tego czasu prawie nic nie było po niej widać. Co więcej, miesiąc przed ogłoszeniem ciąży, współprowadziła Sylwestra, podczas którego kuse stylizacje odsłaniały wszystko! Fani gwiazdy TVP początkowo nie mogli się nadziwić. Ciążowy brzuszek prezenterki jednak z tygodnia na tydzień zaokrągla się już coraz bardziej. Dumna przyszła mama z radością prezentuje krągłości w sieci i dzieli się radością z tymi, którzy życzą jej dobrze. Koniecznie spójrzcie na jej ostatnie wideo! Wygląda wręcz idealnie! Internauci nie szczędzą jej komplementów! - Ooooo jest brzusio 😍 kochana!!❤️ Najpiękniejsza♥️ -...