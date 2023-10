Zanim został gwiazdą TVP oraz wygrał w naszym plebiscycie na Debiut Roku 2021, Olek Sikora, znany z takich programów jak "The Voice of Poland" oraz "Pytanie na śniadanie", robił... karierę muzyczną! Ponad 10 lat temu był prezenterem w stacji muzycznej VIVA Polska i właśnie tam można było oglądać teledyski Aleksandra! Czy ma zamiar wrócić do muzyki?

Aleksander Sikora o karierze muzycznej! Czy wróci do śpiewania?

Olka oglądamy w "The Voice of Poland", ale mało kto wie, że jeszcze jakiś czas temu z pewnością sam mógłby wziąć w nim udział jako uczestnik - ma bowiem na koncie kilka piosenek oraz teledysków, jednak woli... nie wracać pamięcią do tamtych lat:

Chciałem nagrywać piosenki, to zrobiłem to. Nie wiem czy są dobre czy nie, ja nie mogę ich słuchać, z tego względu, że wstydzę się trochę... Ale nie wstydzę się spełniać marzeń! - mówi w Party.pl Aleksander.

Czy Olek ma zamiar wrócić kiedyś do śpiewania? Zobaczcie naszą rozmowę z prezenterem!

A to jeden z utworów Olka.