Edyta Folwarska jest jedną z uczestniczek "Królowej Przetrwania". W naszym wywiadzie zdradziła kulisy swojego życia prywatnego oraz poruszyła temat alimentacji w Polsce. Powiedziała też, ile potrzebuje, żeby wyżyć. W jaki sposób chce połączyć siły z Joanną Opozdą?

Folwarska w kooperacji z Opozdą

Folwarska to autorka wielu książek, która w programie "Królowa Przetrwania" postanowiła się otworzyć i opowiedzieć jak wygląda jej życie prywatne. Jak się okazało, Edyta Folwarska jest samotną matką, która nie dostaje nawet alimentów na syna. Ponadto, jak sama powiedziała, jej życie nie jest usłane różami i "zaliczyła wszystkie kataklizmy świata".

Zaliczyłam wszystkie kataklizmy świata: jestem rozwódką, samotną matką, nie mam alimentów, problemy z hormonami, pierwsza ciąża nieudana

W wywiadzie dla Party.pl Edyta Folwarska tłumaczyła, że wielkim problem w Polsce jest alimentacja, która jak się okazuje, w żaden sposób nie jest uregulowana prawnie. Edyta wspomniała, że ponad milion kobiet w Polsce nie ma zasądzonych alimentów. Kobieta liczy na duże zmiany prawne w tym zakresie, a niedawno, nieoczekiwanie odezwała się do niej samotna matka, która również nie pobiera żadnych alimentów na dziecko- Joanna Opozda.

Co ciekawe, jak mówiła Edyta Folwarska, aby się utrzymać tylko z pisania książek, autorka powinna napisać 10 pozycji rocznie, co uznaje za niemożliwe, biorąc pod uwagę jej inne zajętości. Dla Edyty niezrozumiałe jest również to, że ludzie postrzegają ją jako niesamowicie bogatą.

Ludzie myślą, że napiszesz książkę i masz 100 milionów złotych -komentuje Folwarska.

W wywiadzie Edyta Folwarska zdradziła, kto na co dzień pomaga jej przy wychowaniu syna. Koniecznie zobaczcie całe wideo powyżej.

