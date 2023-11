Jeszcze zanim Grzegorz ogłosił, kogo wybrał dziewczyny przyznały podczas pakowania walizek, że żałują, że wizyta w domu rolnika tak szybko się kończy. Martyna nie ukrywała, że chciałaby, żeby to właśnie ją wybrał Grzegorz.

Moje serce chciałoby tu zostać. Zaczęłam sobie wyobrażać, że mogłabym tak żyć. Czy można coś poczuć w kilka dni? Ja uważam, że tak. Był ten błysk w oku cały ten tydzień, przynajmniej z mojej strony, z jego też - przyznała wzruszona Martyna. Nie chcę być na drugim miejscu. Gdyby wybrał Dorotę, bo chyba ona jest moją największą rywalką, to chyba nie chciałabym potem - no chyba, żeby świat na głowie postawił, bo by tak myślał, że to taki błąd był.