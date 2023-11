1 z 5

Grzegorz Bardowski przytył?

Grzegorz Bardowski przybrał na wadze? Nieco uszczypliwy komentarz jego żony Ani może na to wskazywać. Na wiedoblogu państwa Bardowskich, znanych z programu "Rolnik szuka żony", pojawił się nowy filmik, w którym Anna nie mogła się powstrzymać przed niezbyt przychylnym komentarzem na temat sylwetki swojego męża! Z tego, co powiedziała można odczytać, że Grzegorz przytył! Co dokładnie powiedziała Anna Bardowska do swojego męża?

