Nadal nie cichną echa odejścia Grażyny Torbickiej ze stacji TVP! Dziennikarka na Facebooku pożegnała się z widzami swojego programu "Kocham kino" i po 31 latach pracy odeszła z TVP. Ostatnie miesiące to czas zmian na Woronicza, dlatego decyzja Torbickiej nie była dużym zaskoczeniem, ale dla wielu dziennikarka była ikoną TVP, dlatego teraz nie brakuje głosów, że jej odejście to upadek stacji! Co dalej z jej karierą?

Reklama

Grażyna Torbicka odeszła z TVP

Tuż po tym, jak dziennikarka pożegnała się z widzami, TVP wydało komunikat.

Dziękuję bardzo Grażynie Torbickiej za wspólny czas w Dwójce i życzę Jej wszystkiego dobrego na nowej drodze życia - napisał w nim Maciej Chmiel, dyrektor TVP2.

O odejściu Grażyny Torbickiej mówiło się już od wielu tygodni. Podobno nie była zadowolona, gdy przed emisją filmu "Ida" puszczono wypowiedzi prawicowych dziennikarzy, którzy zarzucali reżyserowi filmu Pawłowi Pawlikowskiemu, że "prezentuje tam żydowski punkt widzenia". Podobno to wydarzenie spowodowało, że dziennikarka usiadła do rozmów z TVN. Pojawiły się nawet plotki, że Torbicka wygryzie z TVN Annę Wendzikowską, która jest w stacji specjalistką w dziedzinie kina. A może Grażyna Torbicka dołączy do ekipy nowego kanału TVN Fabuła? Czy wkrótce zostanie jedną z gwiazd TVN?

Grażyna Torbicka nie przechodzi do TVN - zapewnia Wirtualnemedia.pl Joanna Górska, szefowa działu PR w Grupie TVN.

Stacja stawia sprawę jasno. Czy zatem Torbicka w ogóle pożegna się z telewizją a może przejdzie do Polsatu? Będziemy śledzić na bieżąco ten temat!

Zobacz także

ZOBACZ: Grażyna Torbicka odeszła z TVP, a Wojewódzki i Szulim... Jak to skomentowali? Krótko i OSTRO!

Grażyna Torbicka odeszła z TVP po 31 latach pracy

Torbicka przejdzie do stacji TVN?

Podobno od kilku tygodni prowadzi rozmowy ze stacją TVN

Eastnews