Agnieszka Kotońska dała nam się poznać jako charyzmatyczna uczestniczka "Gogglebox. Przed Telewizorem". Oprócz poczucia humoru, gwiazda wyróżniała się na tle innych wyrazistym makijażem oraz oryginalną fryzurą. Dziś nie poznają jej nawet fani!

"Gogglebox": Agnieszka Kotońska pokazała płaski brzuch

Agnieszka Kotońska na przestrzeni kilku lat bardzo się zmieniła. Gwiazda "Gogglebox. Przed Telewizorem" na programowej kanapie zasiada z ukochanym mężem oraz synem. Widzowie mogli obserwować zmianę gwiazdy na przestrzeni szesnastu sezonów hitu TTV. Mimo że w najnowszych odcinkach nastąpiło kilka zmian w składzie "Gogglebox", to gwiazda wciąż tworzy to samo trio od lat. Fani nie poznali Agnieszki Kotońskiej, kiedy pokazała swoje zdjęcie ze ślubu. Bohaterka telewizyjnego hitu w krótkim czasie zrzuciła 30 kilogramów, co znacznie zmieniło jej wygląd. Długie godziny na siłowni i zdrowa dieta pozwoliły jej nabrać jeszcze większej pewności siebie. Jej nowy wizerunek oszołomił fanów, którzy nadal nie mogą uwierzyć, że to ta sama osoba. Szczególną uwagę skupia boska figura Agnieszki Kotońskiej, którą ostatnio pochwaliła się na Instagramie.

Fanie nie mogli wyjść z wrażenia płaskiego brzucha i zgrabnej sylwetki 45-latki. Pod zdjęciem z wakacji pojawiła się lawina komplementów w stronę gwiazdy TTV.

- O kurczaki Kotońska teraz to już przesadziłaś PETARDA ???????? - Super, piękna figura! - Piękna i taka zgrabniutka???? - Aga proszę Cię, ty mnie już nie dołuj Twoją super wypracowaną figurą!????????

Agnieszka Kotońska odkąd przeszła metamorfozę czuje się znacznie lepiej. Dosłownie tryska energią, którą pożytkuje na wakacjach z rodziną.

Jeszcze kilka miesięcy temu w sieci pojawiły się plotki o rozpadzie małżeństwa Agnieszki Kotońskiej. Gwiazda szybko jednak zdementowała nieprawdziwe doniesienia na swoim Instagramie i zapewniła fanów, że miłość do jej męża i syna nie ma granic, i to się nigdy nie zmieni.

-Kochani, z tym samym chłopem, Arturem, na kanapie "Gogglebox. Przed telewizorem" i z synem, Dajanem, do końca życia i jeden dzień dłużej! Moje chłopy! Czuje się bezpieczna, kochana i szczęśliwa! Moja rodzina, moja miłość! - napisała na Instagramie.

