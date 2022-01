"Gogglebox": Agnieszka Kotońska pokazała zdjęcie ze swojego ślubu. Ale metamorfoza!

Agnieszka Kotońska jest jedną z najpopularniejszych uczestników programu " Gogglebox ". Gwiazda hitu TTV jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i na bieżąco informuje swoich fanów o tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Tym razem zdecydowała się opublikować czułe zdjęcia z mężem i zdradziła, że właśnie świętują 25. rocznicę ślubu. Zobaczcie, co jeszcze zdradziła Agnieszka Kotońska na temat swojego małżeństwa. Jaka jest jej recepta na udany związek? Gwiazda "Gogglebox" obchodzi z mężem srebrne gody! Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" nie raz wspominała o tym, że mąż jest jej przyjacielem i wielkim wsparciem. Teraz para świętuje srebrne gody, a gwiazda pisze wprost, że "małżeństwo jest boskie": 5 sierpień 1995 ❤️❤️roku przysięgaliśmy sobie ❤️Miłość @arturkotonski ❤️Wierność i uczciwość małżeńska oraz ze Cię nie opuszczę aż do śmierci ❤️❤️❤️❤️❤️ dokładnie dziś obchodzimy ❤️25- lecie ślubu - napisała na Instagramie Agnieszka Kotońska. Gwiazda programu "Gogglebox" zdradziła, że mimo tylu wspólnych lat nadal jest zakochana w swoim mężu: Jestem zakochana po uszy ❤️❤️❤️dzięki Tobie kotek każdy dzień to magia to Ty wywołujesz na mojej twarzy najpiękniejszy uśmiech ❤️❤️❤️❤️ - dodała. Pod wspólnym zdjęciem pary pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami: Gratulacje i dużo miłości na dalsze lata🥰 Jesteście cudowni ❤️ Gratulacje i kolejnych 25 lat życzę w takim doborowym towarzystwie! ♥️♥️♥️ Miłość! To jest to! 😍 Tylko spójrzcie na te czułe zdjęcia pary! Widać, że oboje bardzo się kochają! Zobacz także: Agnieszka Kotońska z...