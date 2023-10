Nie da się ukryć, że po wielkim finale ósmej edycji hitowego show TV4 na tapecie znalazła się relacja Karoliny i Bartka. Nie bez powodu - to właśnie ta dwójka najbardziej zaskoczyła widzów "Love Island". Co na to wszystko prowadząca? Jest wymowny komentarz.

"Love Island": Gilon o Karolinie i Bartku

Ósma edycja miłosnego show przyniosła nam wielkie emocje i równie wielkie zwroty akcji. Zwycięzcami show "Love Island" okazali się Laura i Armin. Wszystko jednak wskazuje na to, że prawdziwe zaskoczenie czekało nas po zakończeniu emisji programu. To właśnie wtedy Jaqueline wyznała, że rozstała się z Bartkiem - powodem była Karolina. Teraz nadal głosy w tej sprawie nie cichną.

Mat. prasowe Polsat Mat. prasowe Polsat

Ostatnio Karolina i Bartek z "Love Island" wyznali, że po finale zbliżyli się do siebie. Wówczas uczestnicy przyznali, że tuż po finale Jaqueline przyłapała ich na całowaniu. Widzowie nie ukrywają, że są oburzeni całą sytuacją. A co na to prowadząca? Również nie przebierała w słowach:

"Nie rozumiem jednej podstawowej rzeczy, skoro Karolina i Bartek utrzymują, że już od dawna mieli coś do siebie, że od dawna chcieli coś próbować, to dlaczego Bartek wrócił do Jaqueline po Casa Amor, a Karolina chciała tworzyć i tworzyła parę z Rafałem? [...] dlatego jak się dowiedziałam, to ciężko było mi uwierzyć, bo myślę sobie ej, czyli w takim razie te wszystkie ostatnie dni w programie to z ich strony była jakaś ściema." - powiedziała na swoim InstaStories, Karolina Gilon.

mat. prasowe

Ponadto Karolina Gilon stanęła w obronie Jaqueline, której okazała wsparcie:

"Jaquelina powiem Ci tylko tak, jeśli to oglądasz, ciesz się, że dowiedziałaś się teraz, a nie później [...] Wysyłam Ci dużo miłości i wiem, że przyszłaś do programu naprawdę kogoś poznać, przykro jest mi bardzo, ale tak miało być, to nie ten."

Poza tym prowadząca nie chciała się wypowiedzieć na temat zachowania Karoliny i Bartka. Na odpowiedź uczestnika jednak nie trzeba było długo czekać. Bartek mocno odpowiedział na komentarz Karoliny Gilon.

"Prowadząca program tego formatu chyba powinna najpierw usłyszeć wersje obu stron osobiście, zanim zabierze głos, unikając stronniczości, tym bardziej, że w programie było wiele dram i żadnej nie komentowała tak ochoczo ani też nie oceniała żadnej pary" - pisał w swoim oświadczeniu Bartek. Pełną wypowiedź uczestnika możecie zobaczyć poniżej.

A Wy, co myślicie o całej sprawie?

Instagram @air_rataj15