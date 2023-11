Jaka jest Wiktoria jako starsza siostra?

- W domu jestem dobrą duszą. Przychodzi Oskar i pytam: „czemu płaczesz”?

- A bo tata na mnie nakrzyczał.

- Pocieszam go, a tata jest niezadowolony, bo się nie nauczy. Ale ja nie potrafię, on jest takim słodziakiem. Przychodzi do mnie i mówi: "ale jesteś piękna, masz nową bluzeczkę." 6-latek widzi, że mam nową bluzkę. Rozczula człowieka, wie co powiedzieć mimo że ma mało lat - śmiała się w studiu PnŚ Wiktoria Gąsiewska.