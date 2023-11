2 z 9

Jessie Ware i Edyta Górniak w finale The Voice of Poland

Sobotni Finał 8. edycji „The Voice of Poland” widzowie z pewnością zapamiętają na długo. Będą momenty wzruszeń, radości, mistrzowskie duety i goście specjalni. Swoim repertuarem muzyczną scenę „The Voice of Poland” rozgrzeje brytyjska gwiazda Jessie Ware. Artystka znana jest szerokiej publiczności przede wszystkim za sprawą przebojów „Wildest Moments” i „Say You Love Me”. Piosenkarka, tworząca muzykę pop, r&b, soul i elektronikę, wydała dotąd dwa studyjne albumy „Devotion” i „Tough Love”. Debiut brytyjskiej gwiazdy pokrył się w naszym kraju platyną, zaś drugi krążek – złotem. W finałowym odcinku Jessie Ware zaprezentuje singiel „Alone”, a wspólnie z uczestnikami 8. edycji „The Voice of Poland” zaśpiewa swój największy przebój „Say You Love Me”.

W sobotnim odcinku wystąpi również diva polskiej sceny muzycznej i Trenerka trzech edycji „The Voice of Poland” - Edyta Górniak. Setki nagród i wyróżnień, tysiące koncertów, ponad 3 miliony sprzedanych płyt. Wyróżnia ją niespotykana wrażliwość artystyczna, wszechstronność i oryginalność. Jest przykładem gwiazdy wielkiego formatu i oszałamiającej kariery. W sobotnim odcinku gwiazda zaśpiewa swój singiel „Andromeda”. Na tym nie koniec atrakcji. Na muzyczną scenę programu powróci zwycięzca 7. edycji „The Voice of Poland”. Mateusz Grędziński i zaprezentuje się w najnowszym utworze „Już czas”.