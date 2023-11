U Marka panowała zupełnie inna atmosfera niż u Krzysztofa i Jessiki. Marek po raz pierwszy spotkał się z Olą od ich randki, która przebiegła w nerwowej atmosferze. Ostatecznie Marek wstał od stołu i przerwał spotkanie. Co Ola mówi na temat tego, jak wyglądały jej randki z Markiem?

Uczestniczka zdradziła, o co poprosiła Marka jeszcze w trakcie trwania programu.

- Prosiłam go, żeby mnie nie wybierał. A on to zrobił - dodała Ola.

- Nie bądź już tak perfidna, to już przesada. To co mówisz to jest kłamstwo, nie wiem czemu to robisz - wtrącił się wściekły Marek.