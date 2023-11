2 z 4

O tym, że Ola nie do końca jest przekonana, że może stworzyć szczęśliwy związek z Markiem internauci plotkują od dawna. Wszystkich jednak zaskoczyło to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony"! Ola zapytała Marka jak wyobraża sobie ich wspólne życie i co w zasadzie o niej wie.

Co ty wiesz o mnie? Gdzie pracuję? Czym się zajmuję? Wydaje mi się, że ty nie chcesz się niczego o mnie dowiedzieć. Wszystko na swój temat wciskam ci na siłę. Czuję się przedmiotowo traktowana. Nie wiem, czy jestem gotowa na rezygnację ze wszystkiego - powiedziała rozżalona Ola.

Marek był wściekły na Olę i ostro zareagował na jej słowa. Rolnik zarzucił jej obłudę, powiedział, że nie będzie nic więcej mówił, a na koniec odszedł od stolika kończąc spotkanie z Olą.

Zobaczcie, jak zachowanie Marka skomentowali internauci! Co o całej sytuacji powiedziała Marta Manowska?

