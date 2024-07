Filip Chajzer poprowadzi nowy program "Jak to się stało?"! Już 31 sierpnia na antenie TVN Turbo widzowie będą mogli zobaczyć, jak dziennikarz radzi sobie w roli gospodarza nowego show. Co będziemy mogli zobaczyć w programie? Filip Chajzer na własnej skórze wypróbuje różne szalone rzeczy, które stały się hitami Internetu na amatorskich filmikach wrzucanych do sieci. Chajzer w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zdradził, jak ciężko było na planie nowego programu.

To będzie program niezwykły. Na własnej skórze sprawdzę w nim ludzkie katastrofy zarejestrowane telefonami bądź kamerami, które każdy może znaleźć w internecie, ale mało kto ma odwagę sprawdzić co poszło nie tak. Niestety mi w trakcie realizowania zdjęć też często szło nie tak... Skręcona noga, zerwane ścięgna, wieczne rany, siniaki, krew, pot i tony stresu. Im bardziej bałem się kolejnych wyzwań tym ekipa realizująca program miała większy ubaw, mam nadzieję, że w trakcie oglądania programu na antenie TVN Turbo też sam będę się z tego śmiać- zdradził Filip Chajzer.

Na Facebooku pojawiło się krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć fragment nowego programu z udziałem Filipa Chajzera. Zobaczcie filmik z akrobacjami dziennikarza!

Będziecie oglądać "Jak to się stało?"? My z pewnością!

Instagram