Filip Chajzer i Małgorzata Ohme poprowadzą "Dzień Dobry TVN"!

O zmianach w programie "Dzień Dobry TVN" mówiono już od kilku tygodni. Serwis Party.pl jako pierwszy poinformował, kto zniknie z popularnej śniadaniówki. Okazuje się, że Magda Mołek i Marcin Meller zdecydowali się zakończyć przygodę z show TVN, który przyniósł im ogromną popularność.

Wszyscy zastanawiali się, kto zastąpi tę lubianą parę." Fakt" jakiś czas temu ujawnił, że być może Mellera i Mołek zastąpi duet z innego popularnego programu.

Decyzja o odejściu Magdy Mołek i Marcina Mellera z "DDTVN" zaskoczyła ich fanów. Widzowie lubili ten duet, który prowadził weekendowe wydania śniadaniówki. Ich następcy będą mieli przed sobą trudne zadanie. Kto zastąpi Mołek i Mellera? "Fakt" twierdził, że będzie to... Filip Chajzer i Małgorzata Ohme!

Faktycznie, Filip Chajzer i Małgorzata Ohme mieli już szansę sprawdzić się jako para prowadzących. Oboje występowali w "Big Brotherze". Początkowo plotkowano jednak, że nie pałają do siebie sympatią!

Kilka godzin temu pojawiła się informacja prasowa z biura TVN, potwierdzająca te doniesienia! Do nowego, jesiennego sezonu dołączą Filip Chajzer i Małgorzata Ohme! Dlaczego dyrektor programowy stacji zdecydował się właśnie na nich?

Filip Chajzer miał okazję prowadzić weekendowe, wakacyjne wydania programu. Co mówi o pracy na stałe w programie?

To już oficjalne⚠️ Razem z fantastyczną @gosiaohme będziemy prowadzić najlepszy program śniadaniowy w Europie ????????????, który mam zaszczyt współtworzyć od 8 lat ???????????? Do tej pory na ulicy - wśród Państwa ????‍????‍????‍????. Rozmawialiśmy o wszystkim. Było śmiesznie, najczęściej na luzie, ale czasami też wzruszająco. Bo najciekawsze scenariusze pisze życie. Teraz czas na mój nowy rozdział życia. Czuję radość, adrenalinę i oczywiście tremę. Postaramy się z Gosią żeby nasze wydania @dziendobrytvn ładowały Was pozytywną energią na cały dzień ⚡️⚡️⚡️Damy Wam tematy do rozmów w tramwaju ???? i w pracy ????. Gosia jest świetną dziewczyną z którą zaprzyjaźniłem się od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję, że to przebije się przez szkło. Wybaczcie nam wszystkie wpadki. Z pewnością będzie ich na początku co niemiara ???? Dajcie nam szansę, tak po ludzku, każdy na nią zasługuje ???? [...] Ps. Materiały z ulicy będę robić dalej (wszak program kończy się o 11) bo to kocham ❤️ Zbijemy nie jedną piątkę - napisał podekscytowany na Instagramie.