"Farma": Nawet prowadząca ma już dość zachowania Viki? Skomentowała awanturę w programie!

Ósmy sezon "Rolnik szuka żony" już za nami, a Marta Manowska już zapowiedziała kolejną edycję, która rusza we wrześniu. Tymczasem fani hitu TVP już niebawem będą mieli okazję obejrzeć nowy program "Farma", który w styczniu pojawi się w ramówce telewizji Polsat. "Farma" stanie się hitem stacji i powtórzy sukces "Rolnik szuka żony"? Już w styczniu rusza nowy program "Farma"! Okaże się hitem podobnie jak "Rolnik szuka żony"? Widzowie Telewizji Polskiej pokochali program "Rolnik szuka żony", który doczekał się już ośmiu sezonów, a rolnicy mogą wysyłać swoje zgłoszenia do dziewiątej edycji , która na antenie stacji już we wrześniu 2022 roku. Tymczasem już 17 stycznia na antenie Polsatu rusza nowe reality-show, w którym uczestnicy, którzy na co dzień mieszkają w mieście przeprowadzą się na wieś i będą musieli poradzić sobie w tak trudnych warunkach, o których do tej pory nawet nie śnili. Zajmą się nie tylko hodowlą zwierząt, ale i uprawą, a posiłki przyjdzie im przyrządzać z tego, co udało im się samodzielnie wyhodować. Łatwo nie będzie! W programie nie zabraknie też kłótni, dramatów i miłosnych wyznań... Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kiedy i gdzie Stanisław poznał swoją ukochaną? Tylko nam zdradził szczegóły! Prowadzącymi program "Farma" zostały: Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. Uczestnicy będą walczyć o tytuł Super Farmera i 100 tys. zł. Będzie nowy hit? Każdy odcinek programu "Rolnik szuka żony" ogląda od 2 do 4 milionów widzów i mimo że program doczekał się już ośmiu edycji, nadal cieszy się niesłabnącą popularnością . "Farma" pobije ten rekord?...