"Farma": Marlena "Viki" wcale nie ma 23 lat? Zaskakujące komentarze na temat nowej uczestniczki!

Za nami 19. Konkurs Piosenki Eurowizji dla dzieci, który odbył się we Francji. Paryska odsłona Eurowizji Junior dostarczyła nam wiele emocji. Niestety, ku zaskoczeniu i rozżaleniu polskiej publiki, reprezentująca nasz kraj artystka otarła się o zwycięstwo! Sara James zajęła drugie miejsce, a zwyciężczynią konkursu została reprezentantka Armenii, która wyprzedziła naszą wokalistkę o zaledwie sześć punktów. Dlaczego Polska nie wygrała tegorocznej Eurowizji? Jacek Kurski zdradził prawdę! Eurowizja Junior 2021: Jacek Kurski zdradza, dlaczego Sara James nie wygrała Sara James dała niesamowite show podczas Eurowizji Junior 2021 . Jej utwór "Somebody" rozgrzał publikę do czerwoności. Wielki talent i wspaniały wykon zapewnił ambitnej wokalistce nie tylko gromkie brawa, ale też wysokie noty jury oraz widzów. Niestety, Sarze do zwycięstwa zabrakło zaledwie sześciu punktów. Eurowizję Junior 2021 wygrała reprezentantka Armenii z utworem "Qami Qami". Taki obrót spraw wyjątkowo nie spodobał się polskim internautom, którzy piszą wprost, że to Sara James powinna wygrać. Niedługo po ogłoszeniu wyników konkursu, Sara James postanowiła odnieść się do sprawy . Piosenkarka podziękowała fanom za ogromne wsparcie i nie kryła zadowolenia z zajęcia zaszczytnego, drugiego miejsca w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci. Spektakularny występ koleżanki postanowiły także skomentować Roksana Węgiel i Viki Gabor , zwyciężczynie 16. i 17. edycji Eurowizji Junior. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty związane z finałem 19. edycji Eurowizji Junior. Jak się okazuje, zwycięstwo Malény z Armenii odbyło się w cieniu skandalu. Matka uczestniczki namawiała internautów do oszustwa w głosowaniu , sugerując, by nie głosować na...