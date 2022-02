"Farma": Kuba zdradził, czy podoba mu się Kinga! Zaskakująca odpowiedź uczestnika

Kolejny odcinek "Farmy" już za nami. W ostatniej odsłonie nowego programu Polsatu nie zabrakło naprawdę wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Na "Farmie" doszło do pierwszej eliminacji, między uczestnikami doszło do poważnej awantury i został wybrany nowy Farmer Tygodnia. W programie zrobiło się gorąco, ale zachowanie uczestników mocno rozczarowało internautów. Po emisji ostatniego odcinka w sieci zawrzało! Internauci krytykują uczestników "Farmy" Dokładnie 17 stycznia wystartowała emisja nowego programu Polsatu, "Farma" w którym uczestnicy zamieszkali w gospodarstwie w Puszczy Noteckiej i teraz muszą poradzić sobie z życiem na wsi. Niestety, po kilku dniach pierwsza osoba musiała pożegnać się z "Farmą". W ostatnim odcinku doszło do eliminacji, podczas których pozostali uczestnicy musieli zdecydować, kto powinien wrócić już do domu - Kinia czy Tomasz, którzy znaleźli się w strefie zagrożenia. Jak już wiemy, ostatecznie program musiała opuścić Kinia, która na pożegnanie zostawiła swoim kolegom ważny list... Zobacz także: "Farma": Kinga w programie ubiera się zbyt odważnie? Jest stanowcza odpowiedź! Chociaż całkiem sporo uczestników marzyło o tym, żeby zostać nowym Farmerem Tygodnia, to szybko się okazało, że sojusze niewiele im dadzą ponieważ to Kinia, która odpadła z programu, wskazała, kto zostanie Farmerem Tygodnia. Kinia wyznaczyła, że w nowej roli będzie miała okazję sprawdzić się Monika. Ta dość szybko wskazała, kto i czym będzie się zajmować na farmie w kolejnych dniach. Niestety, w ostatnim odcinku programu Polsatu okazało się, że między uczestnikami zrobiło się naprawdę nerwowo. W pewnym momencie widzowie byli świadkami ostrej kłótni między Kingą...