"Farma 2": Widzowie i uczestnicy są wściekli na Anię: "Zrobiła świństwo"

Ania z "Farmy" po ogłoszeniu swojej nominacji zaskoczyła nie tylko samego Tomka, którego wytypowała do pojedynku mimo zranionej stopy, ale również "Nati" i "Młodą". Oburzenia nie kryją też internauci i piszą wprost, że to Anka powinna opuścić program i chyba zapomniała, że to widzowie wybierają finalistę. W sieci zawrzało, a fani piszą wprost, że ta decyzja to "kopanie leżącego"! Faktycznie Anka z "Farmy" przesadziła?

Ania z "Farmy" zszokowała swoim zachowaniem! Chodzi o nominowanie Tomka

Emocje na "Farmie" sięgają zenitu po tym, jak Anka nominowała kontuzjowanego Tomasza do pojedynku. Co prawda długo się wahała, ale po rozmowie z "Rudą" czyli Natalią Drogowską zdecydowała, że nominuje Tomka mimo "rozwalonej nogi". Anka nie ukrywała, że to nie jest sprawiedliwa decyzja, ale jak dodała "to nie jest mój problem". W sieci zawrzało!

Spokój i strategia to jest klucz do sukcesu. Wiem, że to nie jest sprawiedliwa decyzja, ale to nie mój problem. Nie każdy jest fair - powiedziała Ania podczas nominacji.

Tomek nie ukrywał, że zabolał go decyzja Ani i powiedział wprost, jak bardzo wpłynęło to na jego psychikę, ale nie zamierza się poddawać. Tymczasem internauci nie kryją oburzenia decyzją, jaką podjęła Ania i piszą wprost, że nie tylko nie jest to gra fair, ale zwykłe "świństwo":

- Podstępna, wredna i fałszywa. Oby opuściła program jako pierwsza w tym tygodniu razem z Rudą.

- Ania zrobiła świństwo. Posłuchała się Rudej i tak zrobiła. A było inni mężczyźni którzy mogli być nominowani.

- Czego się spodziewaliście po Ani? Od początku widać, że ma parcie na szkło i żadnych zasad.

Fani programu zwracają uwagę na jeszcze jeden fakt. Jak wiadomo w finale to widzowie decydują, kto otrzyma tytuł Farmera, a Ania swoim zachowaniem skutecznie zniechęciła do siebie widzów i czytając komentarze, raczej nie ma co liczyć na sympatię ze strony fanów "Farmy".

- Wredna dziewczyna, najbardziej pracowitego gościa nominowała. Wyrafinowana graczka.

- Słabo, kopać leżącego.. Po programie będzie miała słabo w życiu

- Ona sobie zdaje sprawę, że to widzowie na końcu wybierają? Nawet jak jakimś cudem trafi do finału, to po komentarzach sądzę, że ma "żadne" szanse na wygraną. Popychadło Rudej.

Internauci murem stroją za Tomkiem i kibicują mu, aby mimo uszkodzonej stopy dał radę w konkurencji i pokonał Ankę.

- Dokładnie tak, jak Tomek powiedział. Cios poniżej pasa Tomek trzymaj się, dasz radę

- Tomek trzymaj się. Walcz i pokaż tej żmij swoją siłę. Mam nadzieję, że odpadnie.

- Pokazała, że totalnie nie ma szacunku do innych osób i nawet ludzka krzywda nie robi na niej wrażenia.

Screen Farma odc. 13

Jak wiadomo Ania miała możliwość nominowania każdego uczestnika "Farmy", który nie ma immunitetu, wybrała jednak Tomka, który jest osłabiony ze względu na przebitą stopę. Przesadziła?