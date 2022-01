Nowy uczestnik w "Farmie"! Znacie go z innego show Polsatu

"Listy do M." rozkochały w sobie miliony Polaków, a sukces pierwszej części spowodował, że w kolejnych latach, powstały kontynuacje kultowej komedii świątecznej. W dwóch pierwszych częściach wystąpił Jakub Jankiewicz, który wcielił się w rolę charyzmatycznego i błyskotliwego Kostka. Gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy go w "Listach do M", miał zaledwie 8 lat. Dziś to już dorosły mężczyzna, który wyrósł na prawdziwego przystojniaka! Mamy jego najnowsze zdjęcia. Zobaczcie, co u niego słychać! Jak dziś wygląda Jakub Jankiewicz zachwycił widzów jako Kostek z "Listów do M." "Listy do M." to jedna z najpopularniejszych serii kinowych, którą pokochały miliony Polaków! Wielowątkowa, bożonarodzeniowa komedia okazała się być prawdziwym hitem, a każda część biła rekordy oglądalności. Pierwsza odsłona "Listów do M." pojawiła się w kinach w 2011 roku. Wtedy też w głównych rolach wystąpili między innymi Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Maciej Stuhr czy Roma Gąsiorowska. W obsadzie pojawił się również Jakub Jankiewicz - wtedy zaledwie 8-letni aktor, który skradł serca zarówno małych, jak i dużych widzów. Zobacz także: "Listy do M." to od lat świąteczny hit! Ale tego o tym filmie pewnie nie wiedzieliście... Kostek to filmowy syn Mikołaja Koniecznego, postaci granej przez Macieja Stuhra. Udział w tej produkcji przyniósł Jakubowi ogromną rozpoznawalność oraz sympatię widzów. Pomimo młodego wieku dał się poznać jako uroczy, a przede wszystkim bardzo utalentowany aktor. Jakub Jankiewicz urodził się 3 stycznia 2003 roku w Warszawie i już niebawem będzie świętował 19 urodziny. Jego serialowym...