"Farma": Internauci poruszeni zachowaniem Izy i Kini wobec nowej uczestniczki! 

Linda do "40 kontra 20" weszła z wielkim przytupem. Piękna blondynka od razu przyciągnęła wzrok przystojnego Bartka, jednak to charyzmatyczny Robert zaprosił ją do swojej willi, gdzie skutecznie stara się podbić jej serce. Jak się jednak okazuje, zjawiskowa uczestniczka randkowego hitu TVN 7 potrzebuje nieco czasu, by otworzyć się na nową relację. W najnowszym odcinku "40 kontra 20" Linda wyznała, że bardzo wcześnie wyszła za mąż za dużo starszego partnera. Niestety, jej związek zakończył się z dnia na dzień. Linda z "40 kontra 20" szczerze o nieudanym małżeństwie Linda do "40 kontra 20" wkroczyła z wielką tajemnicą. Choć na początku kobieta skrycie ukrywała swój sekret, to podczas romantycznej randki z Robertem okazało się, że Linda jest córką Izy , innej uczestniczki programu. Co ciekawe, łącząca je więź nie wykluczyła rywalizacji o względy tego samego przystojniaka. Obu paniom spodobał się Senior - Robert Kochanek . I choć zarówno matka, jak i córka okazywały mu swoje zainteresowanie, to Robert postanowił skupić się na Lindzie, zaś piękna Iza wylądowała na glampigu wśród innych piękności wybranych przez Juniora - Bartosza Andrzejaka . Taki obrót spraw wyjątkowo nie spodobał się ulubienicy Seniora - Kindze. Nie trzeba więc było długo czekać, by pomiędzy Kingą, a Lindą doszło do spięć. Pewność siebie, charyzma i wyjątkowo atrakcyjna aparycja Lindy jednak sprawiły, że pomimo iż Robert wyraźnie faworyzuje Kingę, postanowił otworzyć się również na córkę Izy, której nie szczędzi komplementów, wymownych spojrzeń i ciepłych gestów. A co na to Linda? Czy jest gotowa na miłość? W najnowszym odcinku "40 kontra 20" Linda postanowiła bardziej otworzyć się na tematy damsko-męskie i w rozmowie...