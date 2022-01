"Farma": Internauci już mają swoje typy, kto wygra pierwszą edycję programu. Są dwie faworytki!

Kolejny dzień na "Farmie" przyniósł uczestnikom nowe wyzwania. Do programu dołączył Jakub Zimowski, który występował m.in. w "Must be the Music" i w "Milionerach". Okazuje się, że widzowie nie do końca widzą dalszą przyszłość Kingi w programie, która nie do końca odnajduje się w pracach gospodarskich, a kogo typują do finału? Zdaniem internautów dwie uczestniczki już od początku mają największe szanse. O kogo chodzi?

Widzowie "Farmy" już typują uczestników, którzy mają szansę na finał!

Program "Farma" cieszy się coraz większą popularnością. Pierwszy odcinek programu wywołał spore kontrowersje, a internauci pisali wprost, że obawiają się o bezpieczeństwo zwierząt. Produkcja zapewniła, że nad wszystkim czuwają eksperci. W programie powoli pojawiają się pierwsze spięcia i wygląda na to, że z biegiem czasu rywalizacja będzie coraz ostrzejsza. A kto zdaniem internautów ma szansę przetrwać do końca? Co ciekawe w komentarzach przeważają imiona dwóch uczestniczek: Izy i Kingi "Kini". Tuż za nimi jest Marta i Karol "Lolek":

Iza jest super! 🔥 Marta i Iza, super pozytywne babki, razem sie je fajnie oglada, gotowe na zadania, nie boja sie niczego, superrr🔥🔥🔥 Polubiłam Rudą,Kinię są dla mnie najbardziej aktywne,szczere i prawdziwe Marta :) Beata :) Ale dołącza Lolek :)

Mat. prasowe Polsat "Farma"

Już po pierwszym odcinku ogromna sympatię widzów zdobyła Kinia. 34-letnia nauczycielka jest prawdziwą duszą towarzystwa i udowadnia, że żadnego zadania się nie boi.

Kinia dla mnie najbardziej przyciągająca osoba nie obrażając innych uczestników Najcieplejsza i najlepsza Kinia Kinia super kobitka,bardzo czuła dla zwierząt.Tylko żeby tak nie dyrygowała innymi

Do tej pory zdaniem internautów do ekipy "Farmy" najmniej pasuje najmłodsza uczestniczka - Kinga. Sama o sobie mówi, że nie odpowiada jej praca fizyczna i jest bardziej typem księżniczki. Internauci żartują, że pomyliła programy i powinna zgłosić się do "Love Island".